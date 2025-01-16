УНИАН делится впечатлением о перезапуске классической хоррор-франшизы об оборотнях.

16 января 2025 года в украинский прокат вышел фильм ужасов "Человек-волк" (Wolf Man), являющийся перезапуском одноименного хоррора 1941 года. Какой вышла новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Мифические существа оборотни существуют в фольклоре многих народов мира очень давно – в основе всех этих историй лежит способность человека то ли по собственному желанию, то ли по приказу других, то ли под воздействием каких-то природных факторов превращаться в животное.

С развитием науки также появилось и понятие клинической ликантропии – редкого психиатрического синдрома, при котором больному кажется, что он превращается или может превращаться в животное (привет, квадроберы!).

Самым популярным образом оборотня в культуре, пожалуй, является волк, поэтому неудивительно, что именно образ оборотня стал одним из ключевых персонажей фильмов ужасов. Впервые образ человека-волка появился на экранах еще в 1913 году – в американо-канадском короткометражном немом фильме ужасов "Оборотень" (The Werewolf). По его сюжету, женщина из племени индейцев Навахо мстит белым людям за убийство ее мужа, нападая на них в образе волка.

Классическими же фильмами об оборотнях стали хорроры студии Universal Pictures – "Лондонский оборотень" (1935) и "Человек-волк" (1941). Собственно, перезапуском последнего и является нынешний "Человек-волк". В обоих случаях главные герои фильма начинали превращаться в оборотней после того, как на них нападало неизвестное, похожее на волка существо, и это оборачивалось трагическими последствиями.

После этого в поп-культуре начала появляться целая куча фильмов об оборотнях – от голливудских блокбастеров до трешовых лент категории "Б", от хорроров и фантастики до комедий и пародий. Уже в нашем тысячелетии особенно популярным стал образ оборотня скорее как положительного персонажа.

В 2014 году кинокомпания Universal Pictures решила достать с полки свою пыльную "коллекцию классических монстров" и начала думать над перезапуском франшизы "Человек-волк". Однако до конкретики дошло лишь в 2020 году, когда режиссером фильма выбрали австралийца Ли Воннелла. Собственно, именно успех его ремейка "Человека-невидимки" (2020) возобновил у боссов студии желание снимать фильмы о классических монстрах, которое фактически исчезло после провала "Мумии" (2017).

Сам Уоннелл не новичок в жанре хоррор – он был сосценаристом первых трех фильмов франшизы "Пила" и четырех "Астралов" (а в третьей части 2015 года он дебютировал как режиссер).

Выпуском же нового "Человека-волка" занималась культовая кинокомпания Blumhouse Productions, специализирующаяся на успешных в прокате фильмах ужасов и слэшерах, так что фанаты жанра и кинобоссы возлагают большие надежды на новинку.

О чем фильм

Сюжет "Человека-волка" 2025 года лишь основан на классическом сюжете, но фактически является полностью самостоятельным проектом. Главный герой фильма – мужчина по имени Блейк Ловелл, чье детство прошло в лесной глуши где-то в Орегоне. Воспитывал его суровый отец, который учил парнишку охоте и был одержим местной легендой о "волчьем лице" – существе, которое нападает на людей в этой местности.

Как только Блейк подрос, он покинул родные края и переехал в Сан-Франциско. Сначала он был писателем, но потом его карьера зашла в тупик – вместо этого он теперь все больше занимался работой по дому и воспитанием дочери Джинджер, пока его жена-журналистка Шарлотта пропадала на работе.

Очень быстро становится ясно, что в этой на первый взгляд идеальной семье не все в порядке – отец периодически срывается по пустякам, мать мало уделяет времени дочери, между родителями тоже не все в порядке. Поэтому когда Блейк получил известие из родных краев, что его давно пропавшего отца признали умершим и теперь он унаследовал семейный дом, мужчина предлагает жене и дочери отправиться в семейное путешествие в Орегон – пока он будет собирать вещи отца, они будут любоваться местными пейзажами (действительно прекрасными).

Впрочем, все идет не по плану, когда на их авто посреди леса нападает неизвестное существо, которое ранит Блейка – теперь его семья оказалась в ловушке в отдаленном доме без связи с внешним миром, а сам он постепенно превращается в монстра. Впрочем, он – далеко не единственная угроза для Шарлотты и Джинджер.

Актеры и персонажи

Роль Блейка Ловвела в фильме досталась американскому актеру Кристоферу Эбботту, наиболее известному по главной роли в сериале "Ловушка-22" и роли Алфи Блессингтона в фильме "Бедные-несчастные".

Образ его жены Шарлотт воплотила американская актриса Джулия Гарнер – звезда сериалов "Озарк" и "Изобретая Анну". В этом году она также должна еще появиться на экранах в обновленной марвеловской "Фантастической четверке".

Их дочь сыграла британская актриса Матильда Ферт, которая на свои 10 лет уже имеет немало фильмографию, в том числе роль в прошлогоднем хорроре "Непокорная Элис".

Реакция на фильм

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 49 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

"Попытка режиссера Ли Воннелла привнести свежее психологическое измерение в "Человека-волка" идет в ущерб должному ужасу, хотя поклонники боди-хоррора все равно найдут для себя "лакомые кусочки", – так звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Новый "Человек-волк" – это уверенный середнячок, который является не слишком страшным, не слишком отвратительным и не слишком скучным. Он вряд ли удивит поклонников жанра чем-то новым, но жалеть о зря потраченных на билет деньгах вы не будете.

В то же время в нем прослеживается новая тенденция в фильмах о монстрах, которую вы уже могли также отметить в недавнем "Носферату" – нечисть наконец-то снова становится страшной.

Когда-то в детстве, еще в далеких 90-х, я тайком от родителей случайно наткнулась на какой-то фильм об оборотне, который показывали по телевизору. Я уже не вспомню его название, но он действительно сильно меня напугал. Тогдашний вурдалак медленно превращался в монстра, постепенно терял связь с реальностью, совершал страшные вещи и страдал от этого, а в конце его ждал печальный конец. Это было действительно проклятие. Но уже потом поп-культура превратила оборотней в человечных красавцев а-ля Джейкоб из "Сумерек", которые могут превращаться в симпатичных пушистых волчат по собственному желанию. И все это было вообще не страшно. Новый "Человек-волк" наконец возвращает зрителя к истокам, когда ликантропия является проклятием, а не суперсилой.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко