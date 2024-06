Когда расширение пошло не по плану: обзор "Байкеров" с Остином Батлером и Томом Харди

УНИАН делится впечатлениями о основанной на реальных событиях криминальной драме "Байкеры", которую уже можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

20 июня 2024 года в украинский прокат вышла криминальная драма "Байкеры" (The Bikeriders), рассказывающая о вымышленном мотоклубе в США 1960-х годов. Какой выдалась лента, собравшая мощный актерский состав во главе с голливудскими красавцами Остином Батлером и Томом Харди, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

События фильма происходят на Среднем Западе в 1960-х годах, где появляется вымышленный клуб мотоциклистов под названием "Вандалы" – как место для рабочего класса и аутсайдеров из Чикаго, где они могут собираться вместе, разделяя общее увлечение байками. Однако со временем, когда клуб разрастается и создает новые региональные филиалы, ситуация начинает выходить из-под контроля. Постепенно клуб заполняют сомнительные криминальные элементы, которые стремятся превратить его в жестокую банду, угрожающую уникальному образу жизни первобытной группы.

Сюжет фильма вдохновлен одноименной фотокнигой The Bikeriders американского автора Дэнни Лайона, который в течение 1963-1967 годов путешествовал по Среднему Западу США вместе с группой байкеров из Чикаго. В течение четырех лет он наблюдал за ними, исследовал их стиль жизни и обычаи. Во время финальных титров на экране показывают реальные фото из этой книги, чтобы зрители могли сравнить их с персонажами фильма.

Режиссером "Байкеров" выступил американец Джефф Николс, который до этого снял фильмы "Мад", "Спецвыпуск в полночь" и другие.

Актеры и персонажи

В центре сюжета фильма – трое основных персонажей. Немного старший Джонни – главарь "Вандалов", который создал этот клуб на базе местной команды мотогонщиков-любителей, вдохновившись фильмом "Дикарь" с Марлоном Брандо. У Джонни есть семья, дом и постоянная работа, а с помощью клуба он чувствует принадлежность к группе, о которой он искренне заботится. Он суров, но справедлив, и имеет принципы – это, в конце концов, и погубит его.

Образ Джонни прекрасно воплотил брутальный британский красавец Том Харди, которого зрители ранее могли видеть в фильмах ("Бронсон", "Веном", "Темный рыцарь возвращается", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Уцелевший"). Согласитесь, ему всегда хорошо удавались образы "плохих парней", хотя в случае с "Байкерами" его скорее можно отнести к протагонистам.

Особенно Джонни заботится о младшем Бенни, который постоянно попадает в неприятности. Впрочем, Джонни видит в нем своего преемника, поэтому всячески ему помогает. Бенни ветреный, непостоянный, о его происхождении говорят немного, но судя по намекам, у него вполне нормальная семья, а он – просто юный бунтарь.

Его роль сыграл американский актер Остин Батлер, имя которого в течение последних двух лет звучит на весь Голливуд. В 2022 году он блестяще воплотил образ короля рок-н-ролла в фильме "Элвис" База Лурманна, а в 2024 году актер, за которым благодаря его внешности закрепился некий "слащавый" имидж, приятно шокировал зрителей ролью жестокого Фейд-Раута Харконнена в "Дюне 2". В "Байкерах" же он, на радость женской части аудитории, вернулся к образу хорошенького, но проблемного мальчика, который несколько напомнил героя Джонни Деппа в фильме "Плакса".

Но, пожалуй, центральным персонажем в фильме все же является Кэти – девушка не из байкерского мира, которая случайно попадает в их бар, там знакомится с Бенни и безумно в него влюбляется, что приводит к их свадьбе уже через пять недель после знакомства. Собственно, именно от ее имени и ведется повествование в фильме – в течение почти 10 лет она встречается для интервью с молодым журналистом Дэнни (его прообразом и стал автор фотокниги "Байкеры") и рассказывает ему историю "Вандалов". Сначала Кэти в восторге от мира байкеров, однако чем дальше, тем она больше волнуется за Бенни, пытаясь заставить его оставить это дело. Она даже бросает вызов Джонни, мол, парень может принадлежать только кому-то одному из них (его при этом спрашивать, похоже, никто не собирается, а он и не слишком пытается проявлять собственную волю). Последней каплей для нее становится осознание того, во что за эти годы превратился клуб.

Образ Кэти воплотила неузнаваемая здесь английская актриса Джоди Комер, известная по фильмам "Последняя дуэль","Персонаж", а также сериалу "Убивая Еву".

Кроме этой тройки актеров, фильм собрал немало громких имен в касте. Журналиста Дэнни сыграл американский актер Майк Фейст, наиболее известный по главной роли в недавних "Соперниках" Луки Гуаданьино.

Образы других членов байкерского клуба "Вандалы" воплотили Майкл Шеннон ("Человек из стали", "Достать ножи", "Форма воды"), Бойд Холбрук ("Затерянная", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Нарко"), Дэймон Хэрриман ("Однажды.... в Голливуде", "Дж. Эдгар"), Эмори Коэн ("Место под соснами", "Бруклин"), Карл Глусман ("Ночные животные", "Неоновый демон") и Бо Напп (сериал "Закон и порядок"). Норман Ридус ("Святые из трущоб", сериал "Ходячие мертвецы") сыграл довольно яркого персонажа по прозвищу "Смешной Сонни" – байкера из Калифорнии, который решил немного покататься с "Вандалами".

Тем временем, молодой австралийский актер Тоби Уоллес воплотил образ "Малыша" – молодого парня, чьи действия кардинально повлияли на судьбу "Вандалов".

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась еще в конце августа 2023 года на американском кинофестивале Telluride. Сначала он должен был выйти в прокат в декабре 2023 года, однако был перенесен аж на лето 2024 года из-за самой длительной в истории Голливуда забастовки актеров. В итоге, широкая аудитория получила возможность увидеть фильм только с 19 июня 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 87% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 73 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Байкеры" – это добротное кино, которое отлично передает визуальную эстетику байкерских движений 1960-х годов в Америке. Дополняется картинка замечательным саундтреком, в который вошли хиты таких популярных исполнителей тех времен, как Дейл Хокинс, Билл Джастис, Ван Моррисон, Cream, The Animals, The Sonics, The Shangri-Las и других. В общем, сплошное удовольствие для меломанов.

Возможно, некоторые из зрителей ожидали от фильма больше брутальности и криминала, однако, с другой стороны, мы получили фильм на более широкую аудиторию. "Байкеры" – это скорее драма о том, как непродуманное расширение организации разрушило ее дух. А еще – это очень женская история о попытках девушки перевоспитать своего мужа-бунтаря.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

Марина Григоренко