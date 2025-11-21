В украинский прокат фильм выйдет 4 декабря 2025 года.

Одной из главных премьер начала зимы в украинских кинотеатрах станет норвежская семейная драма "Сентиментальная ценность" (англ. Sentimental Value, норв. Affeksjonsverdi) Йоакима Триера.

Прокат ленты начнется уже 4 декабря 2025 года, а пока УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили перечень причин, почему же стоит обратить внимание на этот фильм.

Признанный режиссер

Норвежец Йоаким Триер довольно уверенно шагает к званию одного из самых самобытных европейских режиссеров. Сейчас, слыша фамилию Триер, киноманы уже начинают задумываться, о ком именно идет речь: о великом и ужасном Ларсе фон Триере или о Йоакиме, который постепенно становится новым героем современного кино (и нет, они не родственники).

Его предыдущая лента "Худший человек в мире" получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2021 года, была отмечена двумя номинациями на "Оскар" и стала настоящим зрительским хитом в нашей стране – а "Сентиментальная ценность" имеет все шансы превзойти эти успехи.

Звездный актерский состав

Как и в предыдущей картине, главная женская роль досталась талантливой норвежской актрисе Ренате Реинсве. Здесь она не менее мастерски воплотила в жизнь несколько похожий, но, пожалуй, еще более многогранный образ.

Экранную компанию ей составили легенда скандинавского кинематографа Стеллан Скашгорд, известный благодаря ролям в фильмах вышеупомянутого Ларса фон Триера, и звезда голливудского кино Эль Фаннинг ("Неоновый демон", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Хищник: Дикие земли"), которая здесь собственно и играет американскую актрису, почти случайно оказывающуюся посреди норвежской драмы.

Триумфальное шествие

Мировая премьера ленты состоялась весной на лазурном побережье Франции, в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Там она получила не только теплый прием, но и Гран-при фестиваля – вторую по престижности награду в основном конкурсе.

В Украине же фильм стал открытием 9-й "Киевской недели критики", однозначно привлекая внимание многих отечественных киноманов.

Учитывая две номинации на "Оскар" для предыдущей картины Йоакима Триера, новому проекту пророчат еще больший успех на предстоящей церемонии, но так ли оно будет, мы узнаем чуть позже.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 97% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Интригующий сюжет

В центре сюжета фильма оказывается одна дисфункциональная норвежская семья. После смерти матери в фамильный дом неожиданно возвращается отец, покинувший семью много лет назад.

Теперь ему, выдающемуся режиссеру, надо попытаться найти общий язык с двумя своими взрослыми дочерьми, одной из которых он хочет предложить главную роль в своем новом, частично автобиографическом фильме, который он планирует снять в этом же доме. Когда же та отказывается, он нанимает на эту роль голливудскую звезду, и теперь они все вместе должны уживаться под одной крышей.

Многогранность тем

Несмотря на синопсис, режиссер вовсе не собирается ограничивать себя жанровыми и тематическими рамками семейной драмы. Зато в новой картине он поднимает значительно большее количество интересных и важных тем.

Например, семейный дом, который существовал в течение всего бурного двадцатого века, и младшая дочь, которая консультирует отца по историческим вопросам, олицетворяют тему исторической памяти, анализируя моральные травмы, полученные европейским обществом во времена Второй мировой войны. Тогда как старшая дочь, будучи театральной актрисой, провоцирует различные дискуссии о природе творчества и глобализации современного искусства. И на этом список далеко не заканчивается, но мы же не будем здесь спойлерить весь фильм – сходите и посмотрите сами.

