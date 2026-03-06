Будет месиво: вышел полный трейлер финального сезона 'Пацанов'

Премьера пятого сезона хитового шоу от Эрика Крипке запланирована на 8 апреля 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал полный трейлер пятого сезона антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys), который станет для шоу заключительным.

Из нового трейлера становится понятно, что команды "Пацанов" и "Суперов" ждет решающее противостояние. При этом Билли Бутчер, похоже, решил окончательно обрести супергеройские силы, чтобы быть на равных с оппонентами, а Хоумлендер ищет бессмертие.

К своим ролям в пятом сезоне "Пацанов" вернутся большинство главных актеров из предыдущих: Карл Урбан (Билли "Мясник" Бутчер), Энтони Старр (Хоумлендер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл), Эрин Мориарти (Старлайт), Лаз Алонсо (Марвин Милк), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кимико), Джесси Т. Ашер (Экспресс), Чейс Кроуфорд (Подводный), Натан Митчелл (Черный Нуар II), Колби Минифи (Эшли Барретт), Дженсен Экклз (Солдатик), Велори Керри (Фейерверк), Сьюзан Хейворд (Сестра Сейдж), Кэмерон Кроветти (Райан Батчер), Джанкарло Эспозито (Стэнли Эдгар), Пол Райзер (Легенда), Омид Абтах (доктор Самир Шах) и Джеффри Дин Морган (Джо Кесслер).

Также из спиноффа "Пацанов", сериала "Поколение V", в основное шоу перекочуют Джаз Синклер (Мари Моро), Лондон Тор (Джордон Ли), Лиззи Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлеп) и Аса Герман (Сэм Риордан).

Среди новых имен в касте – Джаред Падалеки и Миша Коллинз из "Сверхъестественного", а также Сет Роген ("Интервью", "Соседи", сериал "Киностудия"). Однако кого именно они сыграют, пока неизвестно.

Премьера финального сезона хитового шоу от Эрика Крипке запланирована на 8 апреля 2026 года. Всего он будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, с финалом 20 мая.

