Конец эпохи темных цветов: главный оттенок весны 2026 года

Вместо привычного черного и коричневого на подиумы выходит цвет, который диктует правила новой роскоши.

Зимний сезон с его темными палитрами остается позади, уступая место желанной свежести. Весенняя мода 2026 года призывает впустить в гардероб больше света и легкости, пишет издание Avanti24.

На смену практичному темному и коричневому приходит роскошный белый, но не обычный или "стерильный", а по-настоящему благородный и глубокий, подчеркивают СМИ.

Цвет сезона - новая версия белого

Этот цвет стал фаворитом, потому что, в отличие от холодного белоснежного, который идет не каждому, теплый подтон крема и экрю является универсальным, отмечает автор.

Такой цвет выглядит элегантно и в простой футболке, и в изысканной кружевной блузке. Он является безупречным полотном для массивных украшений, однако лучше всего раскрывается в монохромных образах, которые визуально удлиняют силуэт и делают фигуру стройнее.

С чем сочетать

Цвет сезона неразрывно связан с фактурой. Автор подсказывает, что наиболее выигрышно кремовые оттенки смотрятся на "благородных" тканях: кружевных и атласных.

Блузы с винтажным настроением добавляют образу хрупкости, атласные ткани, мягко отражающие свет, делают цвет еще глубже. Автор советует выбирать модели с высоким воротником-стойкой или пышными рукавами. Особый хит сезона - рубашки с акцентными большими воротниками.

Чтобы образ не выглядел слишком "кукольным" или сладким, сочетайте романтичные кружевные блузки с контрастными вещами: прямыми джинсами, кожаными брюками или строгими костюмными брюками.

Модные советы

