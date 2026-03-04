Известный украинский певец показал, как выглядел в студенческие годы (фото)

Артист рассказал, что возможность петь и выступать он искал с первых дней в университете.

Украинский певец Игорь Целип поделился архивным воспоминанием из студенческих лет и напомнил, с чего для него начинался путь к сцене. Артист опубликовал в Instagram фото со времен учебы и признался: хотя получал юридическое образование, сердцем всегда был в музыке.

В комментарии УНИАН артист рассказал, что возможность петь и выступать он искал еще с первых дней в университете. Тогда Игорь присоединился к народному ансамблю песни и танца "Сузирья" в Университете государственной фискальной службы - коллективу, который стал для него настоящей школой сцены.

"Я не мог просто сидеть на лекциях и не петь. Помню, в первый же день учебы спросил, есть ли в университете творческий коллектив. Мне очень повезло - там был мощный ансамбль "Сузірʼя". Именно там я еще больше полюбил сцену и научился чувствовать музыку не просто голосом, а сердцем", - вспомнил певец.

В итоге, студенческие годы Игоря проходили не только между парами и экзаменами, но и в репетициях, концертах и поездках по Украине и за границу. Не обошлось и без забавных историй, которые он и сегодня вспоминает с улыбкой. Однажды, едучи на важное выступление в киевский Дворец "Украина", участники коллектива позволили себе "не колу" из бутылки из-под колы - и настроение на сцене оказалось слишком уж веселым. После концерта, по словам певца, коллектив получил справедливый выговор от руководителя, а сам Игорь сделал вывод на всю жизнь - перед выступлениями алкоголь не употреблять вообще.

Отдельное место в воспоминаниях певца занимают люди, с которыми его свела музыка. Именно в студенческие годы он нашел друзей, с которыми поддерживает связь до сих пор, несмотря на расстояния и разные страны.

"Я нашел в музыке не только себя, но и людей, с которыми понимался с полуслова. Некоторые из них стали для меня как семья. Мы разъехались по миру, но дружим до сих пор. Студенческие годы навсегда останутся для меня очень теплым и драйвовым периодом", - подытоживает артист.

