Самая модная обувь на весну-2026: дизайнер назвал ТОП стильных моделей (фото)

Дизайнер указал на варианты, которые станут прекрасным дополнением весенних образов.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какую обувь носить весной 2026-го года, чтобы оставаться в тренде.

В своем Instagram стилист показал и рассказал, как найти самую стильную обувь, которая дополнит ваши самые модные весенние образы.

Модная обувь на весну 2026 года – самые стильные модели

Слингбеки и ботильоны. Как отметил Андре Тан, туфли на каблуке остаются в тренде, но с новыми акцентами.

"Особое внимание обращаем на слингбеки с тонким ремешком или ботильоны - эти силуэты на пике популярности. Они придадут элегантности вашему образу", - объяснил стилист.

Лоферы с квадратным носком. По словам дизайнере, лоферы продолжают быть на вершине популярности в 2026 году:

"Лоферы на плоской подошве с квадратным носком идеально сочетаются с классическими костюмами или более расслабленными комплектами на каждый день".

Замшевые мокасины. Андре Тан порекомендовал в 2026 году обращать особенное внимание на мокасины на платформе из замши, "которые придают образу лёгкость и утончённость": "Они прекрасно сочетаются с джинсами, юбками или даже платьями, создавая удобный, но стильный вид для весенних прогулок".

Кеды (ретро и "изношенные" модели). Стилист посоветовал в этом сезоне выбирать ретро-модели кед или изношенные модели с потёртостями, ведь это универсальный выбор, придающий образу свежесть и лёгкость, подходящий для ежедневных прогулок и сочетающийся с разнообразными стилями.

Напомним, ранее УНИАН писал, что модные подиумы заполонила "грязная" одежда.

