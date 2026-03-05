'Невеста!': обзор романтического хоррора с Кристианом Бэйлом в роли одинокого монстра Франкенштейна

УНИАН делится впечатлениями о новой интерпретации истории легендарного монстра и его невесты.

5 марта 2025 года в украинских кинотеатрах выходит романтический хоррор "Невеста!" (The Bride!), вдохновленный классикой готической прозы, романом "Франкенштейн, или Современный Прометей" английской писательницы Мэри Шелли начала 19 века. Однако удачным ли оказался этот эксперимент от Мэгги Джилленхол с первоклассным актерским составом, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Если прошлогодний "Франкенштейн" Гильермо дель Торо максимально следовал оригинальному роману Мэри Шелли, то лента Мэгги Джилленхол является ее личным видением развития истории. Сама режиссер призналась, что в свое время была возмущена тем, что в классическом фильме ужасов 1935 года "Невеста Франкенштейна" самой героине было уделено лишь несколько минут экранного времени. Поэтому она решила сделать собственную интерпретацию ее истории.

В версии Джилленхол монстр Франкенштейна – это одинокое существо, которое бродит по миру около сотни лет, но, впрочем, никому не причиняет вреда. Он действительно страдает от того, что по вполне понятным причинам не может сблизиться ни с кем из живых людей, а его единственным утешением в жизни являются музыкально-танцевальные фильмы с голливудским красавчиком Ронни Ридом – он чуть ли не каждый день пересматривает те же ленты в кинотеатрах и представляет себя на месте главного героя. Достигнув предела отчаяния, он прибывает в Чикаго к доктору Корнелии Эвфрониюс, чтобы попросить ее создать для него невесту. Та сначала колеблется, но потом все же соглашается на эксперимент.

За пару дней до этого привлекательная особа легкого поведения по имени Ида, в которую странным образом вселяется феминистски агрессивный дух самой Мэри Шелли, проводит время в компании чикагской мафии. Конечно, отношение к женщинам в этой тусовке не самое лучшее, а когда одурманенная установками духа Ида устраивает сцену и выкрикивает лишнее, ее судьба окончательно решена – безымянная могила на городском кладбище.

И именно ее тело попадает на стол к доктору Эвфрониюс. Эксперимент удается, но поскольку женщина ничего не помнит о своем прошлом, чудовище Франкенштейна придумывает для нее романтическую историю их любви – об их знакомстве, об их свадьбе, о ее имени...

Вскоре влюбленные монстры, Фрэнк и Пенни, как они себя теперь называют, сбегают и пускаются во все тяжкие – и теперь дорожка за ними усыпана трупами, причем далеко не всегда оправданными. А по их следам идет детектив Джейк Уайлс, который явно знает об Иде больше, чем говорит, в компании своей секретарши Мирны Маллоу – возможно, более талантливой, чем он, следовательницы, пытающейся пробиться в мужской профессии.

Актеры и персонажи

Пожалуй, актерский состав является единственной частью в "Невесте!", к которой не возникает никаких нареканий – актеры здесь действительно невероятные.

Роль монстра Франкенштейна в фильме сыграл настоящий мастер перевоплощений, оскароносный Кристиан Бэйл ("Американский психопат", "Машинист", "Власть", "Форд против Феррари", франшиза "Темный рыцарь"), который для этой роли снова похудел и носил сложный тяжелый грим.

Между тем, образ Невесты воплотила Джесси Бакли ("Мужской род", сериалы "Чернобыль", "Фарго") – главная сенсация этого года после успеха "Гамнета" Хлои Чжао (этот фильм также вышел в украинский прокат на этой неделе – обзор можно прочитать по ссылке). К слову, Бакли также играла в предыдущем фильме Джилленхол – "Незнакомая дочь" 2021 года. В целом, эта роль в "Невесте!" – еще одно свидетельство таланта актрисы, показывающее, насколько разной она может быть, особенно это видно на контрасте с "Гамнетом".

Также режиссер призвала на помощь свою семью. Так, ее муж Питер Сарсгаард ("Парни не плачут", "Цена правды", "Незнакомая дочь", "Бэтмен") сыграл продажного детектива с муками совести Джейка Уайлса, а младший брат Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома") воплотил образ голливудской звезды Ронни Рида, кумира Фрэнка.

Кроме того, актерский состав ленты ярко дополнили Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери"), которая сыграла роль "детективки" Мирны Маллоу, Аннетт Бенинг ("Мошенники", "Красота по-американски", "Капитан Марвел", "Смерть на Ниле"), которая придала образ докторше Эвфрониюс, и Джинни Берлин ("Врожденный порок", "Светская жизнь", "Фабельманы"), которая сыграла колоритную горничную ученой Грету.

О режиссере

Мэгги Джилленхол, дочь режиссера Стивена Джилленхола и сценаристки Наоми Фонер Джилленхол, начинала карьеру как актриса в фильмах своего отца. Впрочем, широкой аудитории она стала известна одновременно со своим младшим братом Джейком после выхода в 2001 году уже культового научно-фантастического триллера "Донни Дарко", в котором последний играл главную роль.

Далее была БДСМ-драмеди "Секретарша" 2002 года, где Мэгги получила первую заметную главную роль. В дальнейшем среди ее актерских успехов были музыкальный фильм "Сумасшедшее сердце" 2009 года, который принес ей номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а также роль Рэйчел Доуз в "Темном рыцаре" 2008 года. Впрочем, получая в основном роли второго плана или выбирая малоизвестные независимые проекты, Мэгги все же несколько оставалась в тени своего более успешного брата.

В то же время актриса всегда была известна своей активной гражданской позицией и политическими заявлениями, от войны в Ираке и президентских выборов до проблем женщин и экоактивизма. В целом Мэгги имеет репутацию интеллектуалки и феминистки, и это, несомненно, нашло отклик в ее режиссерских работах.

Собственно, в качестве режиссера она дебютировала в 2021 году, сняв по собственному сценарию психологическую драму "Незнакомая дочь", затрагивающую проблемы материнства и его влияния на жизнь женщин. Лента получила высокие оценки от критиков, а также немало престижных наград и номинаций, в том числе за лучший адаптированный сценарий на "Оскар" и как лучший режиссер на "Золотой глобус".

Поэтому неудивительно, что ее вторую режиссерскую работу киносообщество ожидало с нетерпением. Впрочем, для многих "Невеста!" не оправдала ожиданий.

Реакция на фильм

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 60% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Критики хвалят ленту за актерский состав и картинку, но имеют претензии к сюжету.

Наш вердикт

Вероятно, главными проблемами фильма стали его не очень удачное позиционирование и перегрузка яркой истории сложными смыслами, что в итоге превращает его в хаотичную феминистскую мешанину.

Да, это зрелищная лента с невероятными актерами, яркими костюмами, зажигательными музыкально-танцевальными номерами и даже несколькими черно-комедийными моментами.

В то же время переход Мэгги Джилленхол, несомненно, артистки эрудированной и общественно активной, из драматического женского кино на территорию готического хоррора нельзя назвать удачным. Фильм имеет все шансы не оправдать ожидания значительной части зрительской аудитории – он явно перегружен лишним пафосом и сюжетными решениями, которые будут мало понятны без минимального понимания исторического контекста и судьбы самой Мэри Шелли.

Плюс ее феминистический порыв несколько разрушается тем, что женщины в фильме все равно делают все для мужчин, подстраиваясь под их правила и желания. Фактически, Невесту создали для нужд конкретного мужчины, без права выбора, и она с легкостью эту роль приняла – какая же это вам эмансипация?

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

