Беременная победительница 'Холостяка' попала в больницу: что произошло (фото)

Блогерша вернулась из Львова в Харьков.

Беременная победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" и блогерша Инна Белень попала в больницу.

В своем Instagram в stories девушка сообщила, что вернулась из Львова в Харьков "не сама".

"Собрала силы в кучу, 4 дня меня тут не было не просто так… Мне уже легче, потому могу рассказать. Госпитализация, потому что из Львова я приехала не сама. Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию. Не спрашивайте, как, я даже не болела", - написала Белень.

Видео дня

Блогерша добавила, что ей очень сложно дышать, особенно лежа.

"Кашель провоцирует "каменный" живот, и я стала меньше чувствовать движения малютки. Я плакала, потому что как можно на 34 неделе беременности так заболеть. Но уже как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочки… Панику убрала, просто считаю, что отдыхаю в санатории в центре Харькова", - поделилась Инна Белень.

Напомним, в начале февраля беременная победительница "Холостяка-13" Инна Белень вышла замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: