'Невеста!' и 'Гамнет' – бенефис Джесси Бакли: главные кинопремьеры недели

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть драму "Кутюр", хоррор "Ужас" и мультфильм "Прыгуны".

Первая неделя весны в кинотеатрах Украины станет настоящим бенефисом ирландской актрисы Джесси Бакли, которую критики называют главной претенденткой на "Оскар-2026" – ее можно будет увидеть сразу в двух громких киноновинках: романтическом хорроре "Невеста!" с Кристианом Бэйлом и исторической драме "Гамнет" от Хлои Джао.

Кроме того, на "больших экранах" можно будет посмотреть хоррор "Ужас" со звездами "Игры престолов" Софи Тернер и Китом Харрингтоном, драму "Кутюр" с Анджелиной Джоли и анимационный фильм "Прыгуны" от Pixar, тогда как онлайн на Netflix выйдет научно-фантастический экшн "Машина войны".

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Невеста!

The Bride! (США, 2026, ужасы/драма/романтика)

Сюжет фильма вдохновлен классическим романом английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" начала 19 века, однако его события происходят уже в 1930-х годах. Одинокое чудовище Франкенштейна прибывает в Чикаго, чтобы попросить выдающуюся ученую, доктора Юфрониус, создать для него компаньонку. Вместе они оживляют убитую молодую женщину – и на свет появляется Невеста. Но события быстро выходят из-под контроля: научный эксперимент превращается во взрывную смесь любви изгоев, культурной революции, одержимости и преступлений, бросающих вызов самой идее жизни и смерти.

Главные роли в нем сыграли оскароносный Кристиан Бэйл ("Американский психопат", "Машинист", "Власть", "Форд против Феррари", франшиза "Темный рыцарь") и Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", сериалы "Чернобыль", "Фарго"), которая имеет все шансы получить "Оскар" в этом году за фильм "Гамнет" (он также выйдет в украинский прокат на этой неделе).

Кроме того, в ленте задействованы Джейк Джилленгол ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Далеко от дома"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери"), Питер Сарсгаард ("Парни не плачут", "Цена правды", "Незнакомая дочь", "Бэтмен"), Аннетт Бенинг ("Мошенники", "Красота по-американски", "Капитан Марвел", "Смерть на Ниле") и другие.

Режиссером фильма выступила американская актриса Мэгги Джилленгол ("Донни Дарко", "Секретарша", "Темный рыцарь"), для которой это уже вторая полнометражная режиссерская работа после "Незнакомой дочери" 2021 года.

Гамнет

Hamnet (Великобритания, США, 2025, драма/история/биография)

Один из самых высоко оцененных фильмов прошлого года основан на одноименном романе североирландской писательницы Мэгги О'Фаррелл, который, в свою очередь, является одной из интерпретаций истории выдающегося английского драматурга конца 16 века Уильяма Шекспира. Как известно, вокруг его личности до сих пор ходит много спекуляций – вплоть до того, действительно ли он существовал. Еще большим количеством загадок окутана его личная жизнь.

По одной из самых распространенных версий, в 1582 году 18-летний Шекспир женился на 26-летней Энн (Агнес) Хэттвей, и в этом браке родилось трое детей – дочь Сюзанна через полгода после свадьбы, а также близнецы Гамнет и Джудит в 1585 году. Поскольку вскоре после рождения первой дочери Шекспир без семьи переехал в Лондон, чтобы строить театральную карьеру, а также из-за большой на те времена разницы в возрасте супругов, среди шекспироведов распространено мнение, что этот брак был несчастливым. Впрочем, сюжет "Гамнета" наоборот изображает отношения Уильяма и Агнес как настоящую искреннюю любовь.

Переломным моментом становится смерть Гамнета в 11-летнем возрасте от бубонной чумы – женщина одновременно упрекает себя, что не смогла уберечь сына, и обвиняет мужа, что его не было рядом. Сам Шекспир переживает горе по-своему – и в конце концов создает своего легендарного "Гамлета".

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль ("После солнца", "Все мы незнакомцы", "Гладиатор II") и уже упомянутая выше Джесси Бакли.

Также в ленте задействованы Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды доброты", "Бруталист") и Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество").

Это первый за четыре года фильм оскароносной Хлои Джао ("Земля кочевников") после довольно противоречивых "Вечных" для Marvel.

На данный момент фильм имеет в своем активе почти шесть десятков престижных наград и почти 200 номинаций. В частности, он претендует на восемь премий "Оскар". При этом особенно плодотворным "Гамнет" стал для исполнительницы главной женской роли Джесси Бакли – она уже получила премии "Золотой глобус", BAFTA, Гильдии актеров и Ассоциации критиков, а также считается фавориткой "Оскара".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Ужас

The Dreadful (Великобритания, 2026, ужасы/экшн)

События фильма происходят в 15 веке во время Войны роз. Молодая девушка Энн и ее свекровь Морвен живут на задворках общества. Однако появление человека из их прошлого становится поворотным моментом в жизни героини.

Главные роли в фильме сыграли экранные брат и сестра из "Игры престолов" Кит Хэррингтон и Софи Тернер – впрочем, на этот раз они воплотили образы влюбленных, что, как признались они сами, было для них несколько странно.

Сняла ленту ирано-американская режиссер и сценарист Наташа Кермани ("Счастливица", "З/Л/О 85", "Сыновья Авраама: История Дракулы").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 3,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 41% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 33 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 3,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Кутюр

Coutures (Франция, США, 2025, драма/романтика)

В центре сюжета – американская режиссер Максин, которая приезжает в Париж на Неделю моды (кстати, ленту снимали во время реального модного ивента во французской столице), однако в процессе также проходит путь к познанию себя – через отношения с людьми, с которыми она пересекается, и через болезнь, с которой ей приходится бороться.

Главную роль в фильме исполнила оскароносная Анджелина Джоли ("Прерванная жизнь", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Вечные", "Мария").

Также в фильме сыграли Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар", франшиза "Три мушкетера"), Элла Рампф (сериалы "Фрейд", "Песочный человек"), Гаранс Марилье ("Сырое", "Титан"), Финнеган Олдфилд ("Корсет", "Альфа") и модель Аньер Аней.

Сняла ленту режиссер Алис Винокур – одна из самых влиятельных фигур современного французского авторского кино ("Августина", "Мэриленд", "Проксима").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 62% одобрения от критиков.

Прыгуны

Hoppers (США, 2026, комедия/приключения/анимация/семейный)

Новый мультфильм от Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios расскажет о юной любительнице животных Мейбл, которая оказывается в центре грандиозного научного прорыва: теперь человеческое сознание можно перенести в роботизированное тело животного. Став "одной из них", Мейбл получила возможность напрямую общаться с обитателями дикой природы. Но мир животных оказывается не таким простым, как казалось: за забавными моментами скрываются неожиданные открытия, загадки и приключения, которые изменят все ее представления и о природе, и о себе.

Снял ленту американский аниматор Дэниел Чонг, наиболее известный по анимационной франшизе "Мы обычные медведи".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 97% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Машина войны

War Machine (Австралия, США, 2026, боевик/научная фантастика)

В центре сюжета фильма – сапер, который во время выполнения своей последней миссии в программе тренировок рейнджеров армии США вынужден вступить в бой с гигантским роботом из другого мира.

Главные роли в фильме сыграли Алан Ритчсон (сериалы "Титаны", "Ричер"), Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "Субстанция"), Стефан Джеймс ("21 мост"), Джей Кортни ("Терминатор 5", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Опасное животное"), Эсай Моралес (франшиза "Миссия невыполнима", сериалы "Титаны", "Озарк") и другие.

Снял ленту австралийский режиссер Патрик Хьюз ("Телохранитель киллера", "Неудержимые 3", "Человек из Торонто").

Фильм вышел в ограниченный прокат в Австралии и Новой Зеландии еще в середине февраля 2026 года, но для широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 6 марта.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

