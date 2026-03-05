6 марта: церковный праздник сегодня, что нужно выпить, чтобы набраться сил

6 марта по новому церковному стилю православные отмечают обретение честного Креста Господня и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме. Рассказываем о традициях и приметах этого дня, что нельзя делать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю.
- Какой сегодня православный праздник в Украине согласно новому стилю
- Какой сегодня праздник церковный в старом календаре
- Обычаи этого дня, чего нельзя делать сегодня
- Приметы 6 марта - какой будет весна
Какой сегодня православный праздник в Украине согласно новому стилю
День 6 марта в православной церкви Украины посвящен обретению честного Креста Господня и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой. По старому календарю это событие будут вспоминать 19 марта.
В 326 году царица Елена, мать первого православного императора Константина, отправилась в Иерусалим - она решила найти крест, на котором был распят Иисус. Царица выяснила, что крест зарыт в землю, а на этом месте построен языческий храм в честь Венеры. Тогда Елена приказала разрушить храм и копать землю. В итоге под зданием нашли три креста и дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".
Чтобы определить, на каком кресте был распят Христос, решили каждый из них приложить к умершему человеку. Два первых никак не проявили себя, но когда приложили третий, то произошло чудо - умерший воскрес. Таким образом и был найден истинный Крест Господень.
***
Кого еще из святых почитают в новом календаре в эту дату:
- 42-х аморейских мучеников - Константина, Аэтия, Феофила и других;
- преподобномученика Конона и его сына Конона;
- преподобного Аркадия Кипрского,
а также иконы Богородицы Ченстоховскую, Шестковскую и "Благодатное небо".
Какой сегодня праздник церковный в старом календаре
6 марта православные, которые придерживаются старого календаря, чтят Козельщанскую икону Богородицы - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты соблюдаются в этот день.
Обычаи этого дня, чего нельзя делать сегодня
В православный праздник 6 марта молятся равноапостольной царице Елене - просят мира, мудрости, укрепить дух, исцелить от болезней, покоя для пожилых, терпения для обиженных, а обидчикам - страх Божий.
В народе день получил название Константиновы круги - в честь святого Константина из Амореи, почитаемого сегодня, а также обряда вытаптывания снега вокруг колодцев, чтобы туда не стекала грязная вода. Для этого колодцы обходили кругами, а первый круг часто выполнял мальчик по имени Константин.
По народным поверьям, после заката в этот день стоит набрать колодезной воды и отпить ее - издавна считалось, что такая вода придает силы и оберегает от нечистой силы. Полезно также искупаться или сходить в баню, чтобы очиститься телом и душой. Важно вспомнить умерших родных, помянуть их добрым словом.
В этот день православная традиция запрещает ругаться, сквернословить, сплетничать, лениться и отказывать в помощи. Продолжается Великий пост, церковь не одобряет ложь, жадность и зависть.
Особое внимание уделяется воде - ее нельзя тратить зря, каждая капля должна была использоваться по назначению.
Приметы 6 марта - какой будет весна
По приметам этого дня судят о погоде, весне и будущем урожае:
- облака высокие и быстро плывут - погода будет хорошей;
- дятел стучит - весна задержится, холода продлятся;
- день морозный - весна будет скорой, а лето сухим и теплым.
Прилет ласточек или белых аистов в этот день предвещает тепло, удачу и начало новой жизни.