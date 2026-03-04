Если на участке поселилась эта птица, то это свидетельствует о здоровье сада.

Черный европейский дрозд (Turdus merula) является постоянным обитателем садов. Самцов легко узнать по черному как смола оперению и ярко-желтому клюву, а самки более сдержанны и имеют коричневый цвет. Но это чрезвычайно территориальные птицы, которые приносят много пользы саду. Сайт Mindmegette собрал советы, как их можно привлечь в сад и "уговорить" остаться.

В первую очередь сад должен быть безопасным для черных дроздов, там должно быть много еды и иметься укрытия – живая изгородь или густые кусты. В саду, который имеет эти условия, черные дрозды точно поселятся надолго.

После ливней дожди обязательно проверяют почву. Дрозды охотятся преимущественно на организмы, обитающие в почве: дождевых червей, личинок насекомых и улиток. Но рацион черного дрозда разнообразен, иногда он лакомится спелыми клубникой, вишней или смородиной. Но то, что он дает взамен, стоит таких потерь. Один черный дрозд ежедневно потребляет много насекомых, улиток и личинок, включая тех, которые могут нанести серьезный вред вашим растениям. Поэтому садоводы-органики особенно рады его присутствию: он помогает поддерживать баланс дикой природы без химикатов. Можно даже сказать, что это один из самых усердных "работников" сада.

Видео дня

Если вы наблюдаете такое поведение птиц, то это означает, что ваша садовая почва живая, богатая органическими веществами и не чрезмерно химизированная.

Несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать свой сад более привлекательным для него:

установите неглубокую птичью ванночку, особенно летом;

оставьте густые кусты и живые изгороди как места для укрытий;

не убирайте сразу все опавшие листья;

зимой вы также можете давать ему яблоки, ягоды или овсянку (но лучше всего подойдет разнообразный натуральный рацион).

Сады, скошенные до стерильного состояния, идеально очищенные от листьев, и "газоны для гольфа" менее привлекательны для таких птиц. С другой стороны, там, где есть немного естественного мусора, несколько кустов или, возможно, "более неопрятный" уголок, их ждет настоящий стол. Поэтому если они возвращаются, это признак того, что ваш сад не только красивый, но и экологически функционирующий.

Чем питается дрозд?

Европейский черный дрозд – настоящее всеядное животное, но его рацион меняется в зависимости от сезона. Весной и летом он преимущественно ищет пищу животного происхождения: собирает с земли дождевых червей, насекомых, кузнечиков, улиток и различных личинок. В это время он особенно полезный помощник в саду, поскольку поедает много вредителей.

Осенью и зимой в его меню есть ягоды, опавшие плоды, бузина, ежевика, дикий виноград, но он также любит клевать яблоки. Кормить черного дрозда зимой – несложная задача: если выставить кормушку для птиц, он также примет овсянку, изюм или измельченные фрукты – но самым счастливым он будет, если найдет себе лакомство в саду естественным путем.

Черный дрозд, маленький страж сада

Характерный резкий тревожный крик дрозда знаком многим. Если он вдруг громко кричит, это часто означает приближение кошки или другого хищника. Благодаря своему территориальному инстинкту он предупреждает не только себя, но и других птиц в этой местности. Не случайно в некоторых регионах народная традиция считает его хранителем дома.

Куда пропали снегири

Напомним, что по словам орнитолога Виталия Грищенко, он рассказал, как можно привлечь на свой участок снегирей. Эти птицы питаются преимущественно ягодами и плодами деревьев - в частности, рябиной, калиной. Именно поэтому зимой их можно увидеть там, где остаются ягодные деревья и урожай не собран полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: