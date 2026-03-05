Многие ее не замечают: эта деталь в стиралке может сэкономить деньги при каждой стирке

Многие владельцы стиральных машин годами не замечают маленькую пластиковую деталь в лотке для моющих средств, но она выполняет две важные функции.

Многие производители постоянно придумывают для своих устройств новые функции, призванные облегчить жизнь. Некоторые из них часто скрыты, или их назначение не очевидно на первый взгляд. Так, например, обстоит дело с небольшой синей заслонкой, которая установлена в кювете для моющих средств многих стиральных машин.

Эта маленькая пластиковая деталь в некоторых стиральных машинах расположена прямо в камере дозирования моющего средства. Чаще всего она закрывает ее на треть (как видно на фото выше). Чего многие не знают: эта крышка подвижна, пишет T-Online. Ее можно потянуть вперед, а затем откинуть вниз.

Две функции

Маленькую заслонку можно использовать как дозатор. Если присмотреться, на передней стороне можно заметить обозначения в миллилитрах – шкала варьируется от 50 до 200 миллилитров. Таким образом, когда вы наливаете моющее средство в дозировочную камеру, вам больше не нужно предварительно отмерять его в мерном колпачке.

Тем более что многие жидкие моющие средства больше не комплектуются мерным колпачком. Его приходится запрашивать у производителя или даже покупать.

Практический совет

Вставку для дозировочной камеры можно заказать в специализированном магазине, если ваша стиральная машина ею не оборудована.

Если же вы никогда не пользовались мерным колпачком, то с помощью заслонки теперь сможете легче определить, сколько именно моющего средства вы наливаете в отсек. Таким образом, вы предотвратите избыточную или недостаточную дозировку. Это практично и экономит деньги.

Кроме того, заслонка предотвращает слишком раннее попадание моющего средства в машину. Это иногда случается при использовании функции предварительной стирки. Если эта заслонка опущена, она открывается после предварительной стирки – соответственно, только тогда моющее средство попадает к белью.

