В украинский прокат провокационная лента, которая на Западе уже стала настоящим кинохитом, выйдет 16 января 2025 года.

Новый эротический триллер от A24 "Хорошая плохая девочка" (Babygirl), в котором Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль") играет роль влиятельной бизнесвумен, которая рискует карьерой и семьей ради бурного романа с молодым стажером в исполнении Харриса Дикинсона ("Треугольник грусти","Железный коготь"), стал настоящей сенсацией Венецианского кинофестиваля 2024. За эту роль актриса получила одну из самых престижных наград в мире – "Кубок Вольпи".

Дополняют каст Антонио Бандерас ("Четыре комнаты", "Маска Зорро", "Кожа, в которой я живу") в роли мужа главной героини и Софи Уайлд ("Говори со мной", "Магические двери") в образе ее помощницы.

Фильм, написанный и срежиссированный Галиной Рейн ("Тело, тело, тело"), представляет собой современный взгляд на классические триллеры 80-х и 90-х, в котором главные герои поменялись местами, а акцент сделан на самопознании и освобождении, переданных через женскую перспективу.

Накануне выхода фильма в украинский прокат 16 января 2025 года, УНИАН вместе с кинокомпанией Green Light Films собрали 17 интересных фактов, которые приоткрывают завесу над его созданием:

Вдохновением для сценария стала реальная история . Режиссер Галина Рейн рассказала, что идея фильма возникла у нее после разговора с подругой, которая за 25 лет брака ни разу не испытывала оргазма с мужем. Классические эротические триллеры также повлияли на фильм . Рейн черпала вдохновение из таких лент, как "Основной инстинкт", "Роковое влечение", "9 1/2 недель" и "Непристойное предложение". Она называет "Babygirl" своим ответом на эти фильмы, с акцентом на женские желания и свободу. Рейн работала с Полом Верховеном . Режиссер культового "Основного инстинкта" также повлиял на стиль и подход к съемкам ленты "Хорошая плохая девочка". Верховен советовал Рейн задавать себе глубокие вопросы о человеческой природе. Для Николь Кидман этот фильм стал уникальным опытом . Актриса отметила, что ранее работала над сексуальными фильмами, но "Хорошая плохая девочка" был иным благодаря женской перспективе режиссера. Кидман настолько погрузилась в роль, что теряла контроль над реальностью . "Я едва помню, что происходило во время съемок", – рассказывает актриса. – "Это было как сон". Курьезный инцидент на съемках . Во время уличных съемок Кидман настолько вжилась в роль, что случайно остановила настоящее такси и сказала водителю куда ехать. Импровизация при съемках интимных сцен . Хотя пикантные кадры режиссировались вместе с координатором Лиззи Талбот, Кидман и Дикинсон часто импровизировали, добавляя сценам натуральности. Некоторые сцены были настолько интенсивными, что Кидман просила перерывов . "Иногда я думала: "Я больше не хочу это снимать", – делится впечатлениями актриса. Химия между актерами оказалась естественной . Хотя Кидман и Дикинсон были подобраны на роли через Zoom, их взаимодействие сразу поразило режиссера. Антонио Бандерас стал идеальным выбором для роли мужа героини . Рейн хотела актера, который воплощает силу и харизму, чтобы сделать акцент на экзистенциальном конфликте главной героини Роми, а не на внешних причинах ее кризиса. Софи Уайлд поразила режиссера после роли в "Говори со мной". Рейн называет ее настоящим открытием с невероятным актерским диапазоном. Взаимопонимание между Кидман и Уайлд вылилось в крепкую дружбу . Актрисы часто обсуждали общие австралийские корни. Танцевальная сцена в отеле была снята почти с одного дубля , Дикинсон и оператор Джаспер Вульф буквально "танцевали" вместе, чтобы передать динамику движений. Музыка от Скай Феррейри создает уникальную атмосферу . Композитор специально написала песню для фильма, усиливающую его эмоциональный резонанс. Съемки проходили даже в офисе студии A24 . Пространство компании стало декорацией для сцены в штаб-квартире робототехнической компании Роми. Фильм исследует глубокие экзистенциальные вопросы . Рейн спрашивает: "Можем ли мы принять свои животные инстинкты и в то же время оставаться цивилизованными?" "Хорошая плохая девочка" – это не просто триллер, а история об освобождении . Главная героиня пытается найти баланс между своими желаниями и моральными ценностями, что делает фильм близким и понятным многим зрителям.

Этот фильм обещает стать одной из самых горячих кинопремьер начала 2025 года. Лента станет первым фильмом А-класса с маркировкой "только для взрослых" на украинских экранах за много лет. На данный момент, фильм уже признан международной прессой и критиками выдающимся, а эксперты пророчат проекту не только успех в прокате, но и многочисленные номинации на премию "Оскар".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

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