Кадр из фильма "Хорошая плохая девочка" / фото Green Light Films

Новый эротический триллер от A24 "Хорошая плохая девочка" (Babygirl), в котором Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль") играет роль влиятельной бизнесвумен, которая рискует карьерой и семьей ради бурного романа с молодым стажером в исполнении Харриса Дикинсона ("Треугольник грусти","Железный коготь"), стал настоящей сенсацией Венецианского кинофестиваля 2024. За эту роль актриса получила одну из самых престижных наград в мире – "Кубок Вольпи".

Дополняют каст Антонио Бандерас ("Четыре комнаты", "Маска Зорро", "Кожа, в которой я живу") в роли мужа главной героини и Софи Уайлд ("Говори со мной", "Магические двери") в образе ее помощницы.

Фильм, написанный и срежиссированный Галиной Рейн ("Тело, тело, тело"), представляет собой современный взгляд на классические триллеры 80-х и 90-х, в котором главные герои поменялись местами, а акцент сделан на самопознании и освобождении, переданных через женскую перспективу.

Накануне выхода фильма в украинский прокат 16 января 2025 года, УНИАН вместе с кинокомпанией Green Light Films собрали 17 интересных фактов, которые приоткрывают завесу над его созданием:

  1. Вдохновением для сценария стала реальная история. Режиссер Галина Рейн рассказала, что идея фильма возникла у нее после разговора с подругой, которая за 25 лет брака ни разу не испытывала оргазма с мужем.
  2. Классические эротические триллеры также повлияли на фильм. Рейн черпала вдохновение из таких лент, как "Основной инстинкт", "Роковое влечение", "9 1/2 недель" и "Непристойное предложение". Она называет "Babygirl" своим ответом на эти фильмы, с акцентом на женские желания и свободу.
  3. Рейн работала с Полом Верховеном. Режиссер культового "Основного инстинкта" также повлиял на стиль и подход к съемкам ленты "Хорошая плохая девочка". Верховен советовал Рейн задавать себе глубокие вопросы о человеческой природе.
  4. Для Николь Кидман этот фильм стал уникальным опытом. Актриса отметила, что ранее работала над сексуальными фильмами, но "Хорошая плохая девочка" был иным благодаря женской перспективе режиссера.
  5. Кидман настолько погрузилась в роль, что теряла контроль над реальностью. "Я едва помню, что происходило во время съемок", – рассказывает актриса. – "Это было как сон".
  6. Курьезный инцидент на съемках. Во время уличных съемок Кидман настолько вжилась в роль, что случайно остановила настоящее такси и сказала водителю куда ехать.
  7. Импровизация при съемках интимных сцен. Хотя пикантные кадры режиссировались вместе с координатором Лиззи Талбот, Кидман и Дикинсон часто импровизировали, добавляя сценам натуральности.
  8. Некоторые сцены были настолько интенсивными, что Кидман просила перерывов. "Иногда я думала: "Я больше не хочу это снимать", – делится впечатлениями актриса.
  9. Химия между актерами оказалась естественной. Хотя Кидман и Дикинсон были подобраны на роли через Zoom, их взаимодействие сразу поразило режиссера.
  10. Антонио Бандерас стал идеальным выбором для роли мужа героини. Рейн хотела актера, который воплощает силу и харизму, чтобы сделать акцент на экзистенциальном конфликте главной героини Роми, а не на внешних причинах ее кризиса.
  11. Софи Уайлд поразила режиссера после роли в "Говори со мной". Рейн называет ее настоящим открытием с невероятным актерским диапазоном.
  12. Взаимопонимание между Кидман и Уайлд вылилось в крепкую дружбу. Актрисы часто обсуждали общие австралийские корни.
  13. Танцевальная сцена в отеле была снята почти с одного дубля, Дикинсон и оператор Джаспер Вульф буквально "танцевали" вместе, чтобы передать динамику движений.
  14. Музыка от Скай Феррейри создает уникальную атмосферу. Композитор специально написала песню для фильма, усиливающую его эмоциональный резонанс.
  15. Съемки проходили даже в офисе студии A24. Пространство компании стало декорацией для сцены в штаб-квартире робототехнической компании Роми.
  16. Фильм исследует глубокие экзистенциальные вопросы. Рейн спрашивает: "Можем ли мы принять свои животные инстинкты и в то же время оставаться цивилизованными?"
  17. "Хорошая плохая девочка"это не просто триллер, а история об освобождении. Главная героиня пытается найти баланс между своими желаниями и моральными ценностями, что делает фильм близким и понятным многим зрителям.
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Кадр из фильма "Хорошая плохая девочка" / фото Green Light Films

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

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