Новый эротический триллер от A24 "Хорошая плохая девочка" (Babygirl), в котором Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль") играет роль влиятельной бизнесвумен, которая рискует карьерой и семьей ради бурного романа с молодым стажером в исполнении Харриса Дикинсона ("Треугольник грусти","Железный коготь"), стал настоящей сенсацией Венецианского кинофестиваля 2024. За эту роль актриса получила одну из самых престижных наград в мире – "Кубок Вольпи".
Дополняют каст Антонио Бандерас ("Четыре комнаты", "Маска Зорро", "Кожа, в которой я живу") в роли мужа главной героини и Софи Уайлд ("Говори со мной", "Магические двери") в образе ее помощницы.
Фильм, написанный и срежиссированный Галиной Рейн ("Тело, тело, тело"), представляет собой современный взгляд на классические триллеры 80-х и 90-х, в котором главные герои поменялись местами, а акцент сделан на самопознании и освобождении, переданных через женскую перспективу.
Накануне выхода фильма в украинский прокат 16 января 2025 года, УНИАН вместе с кинокомпанией Green Light Films собрали 17 интересных фактов, которые приоткрывают завесу над его созданием:
- Вдохновением для сценария стала реальная история. Режиссер Галина Рейн рассказала, что идея фильма возникла у нее после разговора с подругой, которая за 25 лет брака ни разу не испытывала оргазма с мужем.
- Классические эротические триллеры также повлияли на фильм. Рейн черпала вдохновение из таких лент, как "Основной инстинкт", "Роковое влечение", "9 1/2 недель" и "Непристойное предложение". Она называет "Babygirl" своим ответом на эти фильмы, с акцентом на женские желания и свободу.
- Рейн работала с Полом Верховеном. Режиссер культового "Основного инстинкта" также повлиял на стиль и подход к съемкам ленты "Хорошая плохая девочка". Верховен советовал Рейн задавать себе глубокие вопросы о человеческой природе.
- Для Николь Кидман этот фильм стал уникальным опытом. Актриса отметила, что ранее работала над сексуальными фильмами, но "Хорошая плохая девочка" был иным благодаря женской перспективе режиссера.
- Кидман настолько погрузилась в роль, что теряла контроль над реальностью. "Я едва помню, что происходило во время съемок", – рассказывает актриса. – "Это было как сон".
- Курьезный инцидент на съемках. Во время уличных съемок Кидман настолько вжилась в роль, что случайно остановила настоящее такси и сказала водителю куда ехать.
- Импровизация при съемках интимных сцен. Хотя пикантные кадры режиссировались вместе с координатором Лиззи Талбот, Кидман и Дикинсон часто импровизировали, добавляя сценам натуральности.
- Некоторые сцены были настолько интенсивными, что Кидман просила перерывов. "Иногда я думала: "Я больше не хочу это снимать", – делится впечатлениями актриса.
- Химия между актерами оказалась естественной. Хотя Кидман и Дикинсон были подобраны на роли через Zoom, их взаимодействие сразу поразило режиссера.
- Антонио Бандерас стал идеальным выбором для роли мужа героини. Рейн хотела актера, который воплощает силу и харизму, чтобы сделать акцент на экзистенциальном конфликте главной героини Роми, а не на внешних причинах ее кризиса.
- Софи Уайлд поразила режиссера после роли в "Говори со мной". Рейн называет ее настоящим открытием с невероятным актерским диапазоном.
- Взаимопонимание между Кидман и Уайлд вылилось в крепкую дружбу. Актрисы часто обсуждали общие австралийские корни.
- Танцевальная сцена в отеле была снята почти с одного дубля, Дикинсон и оператор Джаспер Вульф буквально "танцевали" вместе, чтобы передать динамику движений.
- Музыка от Скай Феррейри создает уникальную атмосферу. Композитор специально написала песню для фильма, усиливающую его эмоциональный резонанс.
- Съемки проходили даже в офисе студии A24. Пространство компании стало декорацией для сцены в штаб-квартире робототехнической компании Роми.
- Фильм исследует глубокие экзистенциальные вопросы. Рейн спрашивает: "Можем ли мы принять свои животные инстинкты и в то же время оставаться цивилизованными?"
- "Хорошая плохая девочка" – это не просто триллер, а история об освобождении. Главная героиня пытается найти баланс между своими желаниями и моральными ценностями, что делает фильм близким и понятным многим зрителям.
Этот фильм обещает стать одной из самых горячих кинопремьер начала 2025 года. Лента станет первым фильмом А-класса с маркировкой "только для взрослых" на украинских экранах за много лет. На данный момент, фильм уже признан международной прессой и критиками выдающимся, а эксперты пророчат проекту не только успех в прокате, но и многочисленные номинации на премию "Оскар".
Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".