Бессмысленно и беспощадно, но так красиво: рецензия на фильм "Вестсайдская история" Стивена Спилберга

9 декабря в украинский прокат вышел ретро-мюзикл "Вестсайдская история" от легендарного Стивена Спилберга. Критики уже успели одарить фильм о трагической любви на фоне разборок банд восторженными отзывами, сходу включив его в список лучших фильмов года и напророчив целую охапку "Оскаров". Разбираемся, так ли хорош фильм.

Драма-мюзикл "Вестсайдская история" / West Side Story (США, 2021) еще задолго до выхода приковала к себе внимание публики по нескольким причинам. Во-первых, ее поставил один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории, обладатель трех "Оскаров" и невероятно разноплановой фильмографии Стивен Спилберг ("Парк юрского периода", "Индиана Джонс", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана"). В общем, он – один из узкого круга ныне живущих кинодеятелей, влияние и признание которых настолько укоренились в мире кино, что пройти мимо новинки просто невозможно.

Во-вторых, фильм является адаптацией одноименного бродвейского мюзикла 1957 года, на момент своего выхода весьма новаторского и смелого, чей сюжет вращался вокруг расового и социального неравенства в США, а эта тема важна и актуальна и по сей день. Постановка мгновенно приобрела большую популярность, а также преданного фаната в лице юного Стивена Спилберга, который спустя 60 с лишним лет таки осуществил свою мечту и перенес мюзикл на "большие экраны". Впрочем, он был не первым – киноадаптация "Вестсайдской истории" 1961 года имела головокружительный успех, собрав аж 10 "Оскаров" и плотно закрепив свое название в истории мирового кинематографа. Что ж, все же Спилбергу стоит отдать должное – нужно иметь смелость и уверенность в себе, чтобы взяться за еще одну адаптацию, имеющую такого успешного предшественника.

Стоит отметить, первые реакции международных критиков и зрителей говорят о том, что со своей задачей Спилберг справился. Так, на Rotten Tomatoes у него 96% одобрения на основе 122 отзывов, на Metacritic – 87 баллов на основе 43 рецензий, что соответствует характеристике "всеобщее признание", а на IMDb – 8,1 балл из 10.

УНИАН также посмотрел новинку и теперь попытается разобраться, действительно ли фильм настолько хорош.

Для начала, расскажем коротко о сюжете фильма, сценарий к которому написал драматург Тони Кушнер, ранее уже работавший со Спилбергом над "Мюнхеном" и "Линкольном". В целом, на чем неоднократно акцентировал внимание и сам режиссер, было принято решение максимально следовать оригинальному бродвейскому мюзиклу. Потому если вы знакомы с оригиналами, неожиданных сюжетных поворотов вам ожидать не стоит.

Итак, события фильма-мюзикла разворачиваются ближе к концу 50-х годов 20 века, а в центре истории – юные Тони и Мария, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что они из двух враждебных уличных банд: потомков белых эмигрантов "Ракет" (Jets) и пуэрториканцев "Акул" (Sharks). А поскольку сам оригинальный мюзикл основан на трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта", заведомо понятно, что счастливого конца не будет.

Создатели "Вестсайдской истории" 2021 года сохранили практически всех основных персонажей и основные сцены с ними – кроме Тони и Марии, главарь "Акул" и брат Марии Бернардо, его невеста Анита, главарь "Ракет" Рифф, лейтенант полиции Шрэнк, сержант Крапке и все основные члены банд.

Спилберг сделал в сюжете лишь пару небольших изменений, в том числе, очевидно, для большего соответствия современным реалиям, но это все равно не смогло затмить общую "старомодность" истории, которую пытаются преподнести как "вечную" историю.

Во-первых, речь идет о персонаже, вызвавшем праведный гнев консервативного мусульманского мира, из-за которого фильм запретили в целом ряде стран. Так, если изначально второстепенный персонаж Анибодис был просто девушкой-пацанкой, желающей стать частью "Ракет", то теперь персонаж заявлен как трансгендерный, а роль его исполнил(а) небинарный актер/актриса Эзра/Айрис Минас.

Кроме того, был немного осовременен формат отношений Марии и Чино. Если в изначальном сюжете девушку уже твердо решили выдать замуж за помощника ее брата, вообще не спрашивая ее мнения, то теперь ей лишь предлагают познакомиться с ним на танцах. Сам Чино – здесь хороший парень, которому пророчат успешную работу, он вообще едва ли не единственный имеет реальный шанс вырваться из неблагополучного квартала и достичь чего-то большего. Правда, желания у него к этому особого нет – он изо всех сил рвется стать членом банды.

Пожалуй, самым радикальным изменением в фильме стал персонаж владельца аптеки, давшего приют Тони и другим членам "Ракет". Так, если в оригинале это был старик-еврей Док, то теперь – это пожилая пуэрториканка Валентина, которая когда-то вышла замуж за белого – такая себе "ролевая модель" для Тони и Марии, которая в какой-то момент даже вселила надежду, что у них все получится. Причем сыграла ее никто иная, как Рита Морено. Спилберг в принципе всячески отдавал дань уважения оригиналу, но этот жест стал кульминацией. Именно Морено исполнила роль Аниты в первой экранизации – персонажа, бесспорно, очень яркого, за что она заслужено получила "Оскар", еще и в те времена, когда актеры-латиносы крайне редко удостаивались подобных наград.

А вот чем действительно Спилберг вывел свою "Вестсайдскую историю" на новый уровень – так это визуальная часть. И хотя в сюжете сохранили исключительно песни из оригинала, а большинство локации танцевальных номеров были сохранены, все это сделано с таким размахом! Впечатляющие масштабом декорации, яркие костюмы и прически, органичные танцевальные постановки, реалистичные сцены драк. Чего только стоит сцена в полицейском участке, вечер танцев или же сцены с танцами посреди городских улиц. Плюс все это снято так, что зрителю и правда кажется, что он перенесся на шесть десятков лет назад. Здесь к фильму действительно не в чем придраться, даже можно восхититься.

Чего не скажешь о сюжете, и тут вопрос не к Спилбергу, а к истории в принципе. Ведь, по сути, что шекспировские "Ромео и Джульета", что оригинальная "Вестсайдская история" – это так бессмысленно и беспощадно! Вот Тони и Мария увидели друг друга на танцах и сразу безрассудно влюбились, да так, что уже завтра они клянутся в любви навеки и готовы бросить родных и друзей. Ребята, да вы же толком даже не узнали друг друга! Причем юную Марию абсолютно не смущает тот факт, что Тони уже успел отсидеть в тюрьме, вероятно, имеет проблемы с самоконтролем, неспособен логически мыслить, а позже и вовсе убивает человека, причем не чужого для девушки. Даже тогда, она готова понять и простить, бросить семью и сбежать навстречу неизвестности. Причем если у Тони все же просыпается голос разума, и он искренне хочет пойти в полицию признаться в содеянном, то Мария отговаривает его от этой затеи. Такая подростковая наивность поражает даже самых отпетых романтиков!

Не менее бессмысленным и беспощадным является противостояние банд "Ракет" и "Акул". Они борются не на жизнь, а насмерть (причем драки эти очень даже брутальны и реалистичны) за территорию, которую они все вскоре так или иначе потеряют. Одновременно герои не делают ничего для того, чтобы как-то наладить свою жизнь, даже те, у кого были реальные шансы это сделать. Они совершенно не способны остановиться на минуточку и подумать головой, не говоря уже о том, чтобы попытаться договориться. Такая себе борьба в духе "у самурая нет цели, только путь, а путь самурая – это смерть". И для того, чтобы понять бессмысленность этой борьбы, им потребовалось несколько смертей и еще куча сломанных судеб.

В целом, многое в фильме выглядит совершенно неактуальным и нелогичным. Но, справедливости ради, Спилберг и не ставил перед собой задачу полностью вписать фильм в современные реалии. Это скорее ностальгическая дань уважения его юношеской любви – такой, какой она была, есть и будет.

Ну и напоследок стоит еще сказать пару слов об актерском составе. Главные роли в картине исполнили Энсел Эльгорт, уже имеющий неплохой опыт в большом кино ("Дивергент", "Малыш на драйве") и Рэйчел Зеглер, для которой фильм стал первым появлением на "большом экране". Более того, девушка попала в каст, будучи совершенно неизвестной блогершей, которая без особой надежды отправила свои записи Спилбергу. Однако поскольку режиссер хотел задействовать в картине молодых актеров, чтобы они максимально походили на недавних школьников, дорога молодым была максимально открыта. Потому в целом в фильме собрано немало актеров с Бродвея и телевидения, мало известных украинскому зрителю.

Тем не менее, стоит отметить, что вовсе не Эльгорт и Зеглер оказались самыми яркими персонажами. Возможно, где-то сыграло роль отсутствие большого актерского опыта, а где-то – отсутствие опыта в мюзиклах. Так или иначе, но местами оба они выглядели чуточку скованными. А вот кто реально зажег, так это Ариана Дебозе, исполнившая роль Аниты. Своими горячими танцами и темпераментом она с легкостью смогла затмить любого. Впрочем, это не удивительно – у актрисы за спиной десять лет работы на Бродвее, в том числе в главных ролях. Также она успела засветиться в фильмах-мюзиклах "Гамильтон" и "Выпускной".

Еще один приятный сюрприз в фильме – актер Кори Столл, известный по ролям в сериалах "Карточный домик" и "Штамм", а также фильму "Человек-муравей". Он сыграл роль лейтинанта Шрэнка – одного из немногих персонажей, который в фильме не поет и не танцует. Также в фильме появилась танцовщица Мэдди Зиглер – та самая девочка из клипа на песню Chandelier певицы Сии. Впрочем, ее появление в фильме прошло практически незаметным, хотя ее танцевальный опыт можно было б применить чуточку с большей пользой.

Наш вердикт: Фильм однозначно "зайдет" фанатам мюзиклов, которым больше важна картинка, чем содержание. Также он понравится ценителям оригинального мюзикла и первой адаптации. И, конечно же, неисправимым романтикам, которых привлекают сюжеты о безрассудной юношеской любви с первого взгляда. А также тем, кто ностальгирует по дворовым разборкам в подростковом возрасте. Если вам все это не по душе и вы не горите желанием отдать дань уважения старине Спилбергу, возможно, стоит выбрать что-то другое.

Общая оценка – 7/10.

С другими киносериальными новинками недели вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter