Эзотерик объяснила, что означает примета стучать по дереву и сплевывать три раза через плечо.

После слов о будущих планах или хороших новостях многие машинально плюют через левое плечо или стучат по дереву. На самом деле эти простые жесты имеют глубокие корни. Ведьма и целительница NestyArt рассказала УНИАН, как возник этот ритуал, зачем стучать 3 раза по дереву и почему плевать нужно именно через левое плечо.

Почему говорят, что нужно стучать по дереву и трижды сплюнуть через плечо

Как рассказала ведьма-целительница NestyArt, эти поверья имеют древние корни и сочетают языческие верования, народную магию, а позже - и христианские верования. В традиционной культуре мир воспринимался как пространство, где каждое слово и действие имеют значение, поэтому и были символические жесты защиты - они помогали почувствовать контроль над своей жизнью и служили скорее психологическим способом самозащиты, чем "колдовством".

Примета плевать через левое плечо связана с представлением, что именно за левым плечом стоит нечистая или теневая сила. В христианской традиции закрепилась формула: "За правым плечом - ангел, за левым - дьявол", хотя на самом деле эта идея значительно старше христианства. В то же время левая сторона имела не только негативное значение, отмечает эксперт - она воспринималась как граница контакта с тонким миром, интуицией и подсознанием:

В языческом мировоззрении это был не дьявол, а дух, который мог завидовать, вредить или перехватить удачу, и плевание имело защитное значение. Слюна в народной магии считалась носителем личной силы, жизненной энергии. Она использовалась в обрядах лечения, "запечатывания", снятия испуга. Когда человек плевал через левое плечо, он как бы "отгонял" или "обесценивал" возможный негатив, который мог прицепиться после похвалы или добрых слов.

Примета стучать по дереву тоже берет свое начало из дохристианской традиции. Тогда дерево считалось живым и люди верили, что в нем обитал дух. "Дуб - дерево Перуна, береза - женский оберег, калина - родовая сила. Прикоснуться к дереву означало обратиться к силе природы за защитой. Стук - это как бы "зов" духа-хранителя", - рассказывает целительница.

Поэтому, когда человек говорил что-то хорошее (например, "Все идет хорошо"), он боялся привлечь зависть злых духов или людей. И он плевал через левое плечо, чтобы отпугнуть негатив, и стучал по дереву, чтобы закрепить удачу через силу природы, а также оповестить родовую силу о защите. Сегодня этот ритуал не утратил своего сакрального смысла, и человек интуитивно "закрывает" пространство после сказанного, чтобы не отпугнуть удачу.

Зачем стучать по дереву и плевать через плечо именно три раза

По словам эксперта, число 3 у славян и во многих индоевропейских культурах - сакральное:

Три мира (Яв, Нав, Прав), три уровня бытия, поэтому повторение действия три раза усиливает его магический эффект. В магической логике повторение три раза - это формула закрепления намерения: один раз - заявить, два - подтвердить, три - зафиксировать. Также трехкратное слово или жест подтверждает действительность сразу на трех уровнях: прошлом, настоящем и будущем. Именно поэтому в сказках герой трижды пытается что-то сделать, трижды обращается к силам, трижды проходит испытания и т. д.

По ее словам, простые бытовые ритуалы "от сглаза" существовали в разных культурах. При этом все они носили скорее символический характер - красная нить на запястье, булавка на изнанке одежды, омовение проточной водой после похвалы, окуривание травами или зажженная свеча после ссоры.

У славян клали соль под порог, у средиземноморских народов носили обереги, кочевые племена очищались дымом - все это помогало людям вернуть себе чувство контроля. В то же время не каждую неудачу стоит объяснять "порчей", ведь стресс и истощение могут давать схожие проявления, говорит целительница.

