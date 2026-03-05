Эксперт по питанию объяснила, как выбрать качественные крабовые палочки.

Большинство потребителей считают, что крабовые палочки и крабовое мясо – это совершенно разные продукты, однако на самом деле разница между ними минимальна.

Ранее мы писали, как быстро разморозить крабовые палочки, а нутрициолог Людмила Матишинец рассказала в комментарии УНИАН, из чего их изготавливают, как определить настоящие крабовые палочки и на что обращать внимание при покупке.

Сколько стоят крабовые палочки – отличия от крабового мяса

По словам эксперта, в большинстве случаев изделия под названием крабовые палочки и крабовое мясо не содержат в своем составе настоящего мяса краба, из-за чего они и отличаются доступной ценой:

"Это продукты-имитации, произведенные на основе рыбного фарша (сурими)".

Фарш этот, по словам специалиста, чаще всего изготавливают из белой рыбы – минтая или хека. Рыбу промывают, измельчают, очищают от жира и запаха, в результате чего получают концентрированный белковый компонент. В него добавляют воду, соль, крахмал, эмульгаторы, красители и ароматизатор краба. Именно из этой массы формируют как палочки, так и так называемое "крабовое мясо".

Поэтому обычно состав у них схож и может отличаться разве что процентом сурими и количеством добавок, от чего, в свою очередь, и зависит, какие крабовые палочки самые вкусные.

Какой должна быть цена на крабовые палочки

Четких ценовых границ, по мнению эксперта, нет, ведь даже качественный товар может продаваться со скидкой. В обычный период самые дешевые варианты стоят примерно 50 гривень, продукция лучшего качества – от 80 гривень, а еще более качественные могут достигать 160 гривень (во время акций – дешевле).

"Но, по моему мнению, дешевле чем за 50 гривень крабовые палочки покупать не стоит. С ними может быть что-то не так – например, возможны проблемы со сроком годности", – предупреждает Людмила Матишинец.

Что касается непосредственно мяса краба, она отмечает:

"Настоящее мясо краба есть на рынке Украины, но оно очень дорогое: 250 граммов стоят примерно 2 тысячи гривень".

Как отличить хорошие крабовые палочки от плохих

Нутрициолог советует прежде всего обращать внимание на процент сурими в составе. В самых дешевых изделиях его всего 20–25%, и в таком случае покупатель фактически платит за воду и крахмал.

Продукты с содержанием 30–40% сурими относятся к среднему сегменту, а хорошим качеством отличаются палочки, содержащие 40–50% рыбного фарша, хотя их на полках немного. И только в премиальных линейках, по словам эксперта, этот показатель может превышать 50%.

Если среди первых ингредиентов в составе указаны сурими, вода, крахмал, яичный белок – то есть понятные компоненты без избытка добавок – это свидетельствует о приемлемом качестве.

В общем, не нужно выискивать, чего не должно быть в крабовых палочках: чем короче и проще состав, тем лучше считается продукт.

Как выбрать хорошие крабовые палочки

По словам специалиста, при выборе важно оценить внешний вид и текстуру продукта. Палочки должны быть упругими на ощупь, с однородной структурой, не крошиться при нарезке. Внутри они должны быть белого цвета без серых, желтых или бурых вкраплений.

Внешний слой не должен быть слишком ярким или "неоновым" – это может свидетельствовать о переизбытке красителей. Также продукт не должен иметь резкого неприятного запаха.

Отдельное внимание специалист рекомендует уделять упаковке:

"Упаковка должна быть вакуумной или плотно запаянной, и изделия должны лежать в ней четко друг у друга".

Если они легко перемещаются внутри или выглядят разваленными, слишком водянистыми или, наоборот, пересушенными, это, по словам эксперта, может свидетельствовать о нарушении условий хранения или низком качестве.

справка Людмила Матишинец Нутрициолог, специалист по питанию Сертифицированный нутрициолог с опытом более 5 лет. Окончила различные международные и всеукраинские курсы. Член Американской Ассоциации питания (ASN). Прошла учебные курсы от Stanford, National Nutrition Certification Program Utah State University и от ASN (Американская ассоциация питания). International Fitness School, My Nutrition School, Nutrient Planner, NoDiet и другие, участница международных семинаров.

