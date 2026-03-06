Фагот и Навроцкая завершили свои отношения после 16 лет вместе

Экспара уже давно не публиковала совместные фото.

Украинский певец, лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта и дизайнер Ольга Навроцкая завершили свои отношения после 16 лет вместе.

Новость о расставании сообщила сама Ольга перед выпуском интервью Маричке Падалко.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о разрыве отношений со своим долгосрочным партнером Олегом Михайлютой ("Фаготом")", - написала ведущая в своем Instagram.

Видео дня

Подробностей завершения своей истории любви с артистом Навроцкая не рассказала. Однако подчеркнула, что

"Это интервью я дала еще в конце 2025 года. С тех пор многое изменилось, но глядя здесь на себя, я точно понимаю, что сейчас стала еще сильнее", - подчеркнула дизайнер.

К слову, когда пара приняла решение о расставании - пока неизвестно. Ранее Фагот отвечал, что не спешит звать любимую замуж, ведь и он, и она уже были женаты на других избранниках. Тогда влюбленные не видели необходимости официально становиться мужем и женой.

Напомним, ранее Валерий Харчишин после разрыва с Яниной Соколовой дал ей особое обещание.

Вас также могут заинтересовать новости: