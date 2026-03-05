Известный режиссер покинул работу над приквелом к фильму '11 друзей Оушена': названа причина

Компания Warner Bros также высказалась о сотрудничестве с Ли Айзеком Чангом.

Американский режиссер Ли Айзек Чанг, известный по фильмам "Смерчи" и номинированный на Оскар за ленту "Минари", покинул приквел к фильму "11 друзей Оушена".

Как пишет издание Variety, причиной стали "творческие разногласия". Кстати, он стал уже вторым режиссером, который покинул этот проект.

"Это мирное расставание из-за творческих разногласий", – заявил представитель Warner Bros.

Затем в совместном заявлении Warner Bros. и LuckyChap назвали Чанга "уникальным талантом, чье видение и партнерство были бесценны для Warner Bros. и LuckyChap на протяжении всего этого путешествия". Они также поблагодарили режиссера за сотрудничество.

"Наш опыт с ним только углубил наш энтузиазм по поводу сотрудничества над будущими совместными проектами", - подчеркнули в компании.

Кто заменит Чанга на этой должности - пока неизвестно. Детали сценария пока не раскрывают, однако поговаривают, что сюжетная линия будет разворачиваться до событий части об ограблении "11 друзей Оушена" с Джорджем Клуни, Мэттом Деймоном, Брэдом Питтом и Джулией Робертс в ролях мошенников, которые грабят казино в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер трагикомедии "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером.

