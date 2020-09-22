Известные артисты Макс Барских и Миша Романова записали совместную песню "Любовь, не умирай".
"Этой песне суждено было родиться осенью, мы записали ее с Мишей буквально три дня назад. Глаза в глаза...", - написал Макс.
«Любовь, не умирай» Макс Барских & Миша Романова Этой песне суждено было родиться осенью, мы записали ее с Мишей @misharomanova буквально три дня назад. Глаза в глаза... Я хочу с тобой надолго Делить солнце и луну Дарить тебе в печали яркий свет Давай начнем с начала Я все еще люблю, Но голос твой мне прошептал в ответ... Ты прости Нам не по пути Я оставляю наш сломанный рай Стой, стой, стой Мой голос немой Тебе вслед на сухое прощай Любовь, не умирай... D by @shu.name #МаксБарских #МишаРоманова #ЛюбовьНеУмирай #звукнаполную #новыйальбом1990 #1990ЛюбовьНеУмирай #soon #1990 #BADOEV2020
Стоит отметить, что Макс и Миша очень хорошие друзья. Одно время им даже приписывали роман. При этом Макс всегда это отрицал. По его словам, они больше, чем семья. Их связь он называет "связью длиною в жизнь".
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