«Любовь, не умирай» Макс Барских & Миша Романова Этой песне суждено было родиться осенью, мы записали ее с Мишей @misharomanova буквально три дня назад. Глаза в глаза... Я хочу с тобой надолго Делить солнце и луну Дарить тебе в печали яркий свет Давай начнем с начала Я все еще люблю, Но голос твой мне прошептал в ответ... Ты прости Нам не по пути Я оставляю наш сломанный рай Стой, стой, стой Мой голос немой Тебе вслед на сухое прощай Любовь, не умирай... D by @shu.name #МаксБарских #МишаРоманова #ЛюбовьНеУмирай #звукнаполную #новыйальбом1990 #1990ЛюбовьНеУмирай #soon #1990 #BADOEV2020

A post shared by Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) on Sep 21, 2020 at 10:57pm PDT