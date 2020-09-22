Певец выпустил песню с Мишей Романовой.

Известные артисты Макс Барских и Миша Романова записали совместную песню "Любовь, не умирай".

"Этой песне суждено было родиться осенью, мы записали ее с Мишей буквально три дня назад. Глаза в глаза...", - написал Макс.

Стоит отметить, что Макс и Миша очень хорошие друзья. Одно время им даже приписывали роман. При этом Макс всегда это отрицал. По его словам, они больше, чем семья. Их связь он называет "связью длиною в жизнь".

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Автор: Диана Могилевич