УНИАН собрал подборку сериалов, которые стоит ждать в 2023 году.

Последние из нас

The Last of Us (США, HBO, премьера –15 января 2023 года)

Постапокалиптический сериал "Последние из нас", снятый по одноименной видеоигре, показывает мир, где произошла вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – опытный циничный контрабандист Джоэл, которому нужно перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни. В главных ролях – Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Чудо-женщина: 1984") и Белла Рэмси ("Игра престолов", "Темные начала"). Шоуранером проекта выступил Крейг Мезин, создавший сериал "Чернобыль". Ему помогал Нил Дракманн, который, собственно, и создал видеоигру The Last of Us.

Покерфейс

Poker Face (США, Peacock, премьера – 26 января 2023 года)

Эта детективная комедия расскажет о женщине по имени Чарли, которая обладает необычайной способностью определять, когда кто-то лжет. Она отправляется в путь на своем авто и с каждой остановкой сталкивается с новыми персонажами и странными преступлениями. Главную роль исполнила звезда сериалов "Оранжевый – хит сезона" и "Матрешка" Наташа Лайонн. Также в шоу ожидается целая куча звездных гостей, среди которых Джозеф Гордон-Левитт, Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Джамила Джамил, Рон Перлман и многие другие.

Тайное вторжение

Secret Invasion (США, Disney+, премьера – начало 2023 года)

В 2023 году Disney+ выпустит сразу несколько сериалов, которые станут частью пятой фазы киновселенной Marvel – 2 сезон "Локи", "Железное сердце", "Эхо" и "Агата: Ковен Хаоса". Первым же из них выйдет "Тайное вторжение" с Сэмюэл Л. Джексоном, Коби Смолдерс, Мартином Фриманом, Эмилией Кларк, Оливией Колман и Беном Мендельсоном. По сюжету сериала, одна из фракций инопланетян-метаморфов Скруллов, способных принимать облик других существ, получит контроль над всеми аспектами жизни землян. Остановить их должна команда героев во главе с бывшим директором организации "Щ.И.Т." Ником Фьюри.

Дейзи Джонс и шестерка

Daisy Jones and the Six (США, Amazon Prime Video, премьера – 3 марта 2023 года)

Сериал рассказывает о рок-группе 1970-х годов – от их взлета до распада на пике успеха. Шоу основано на одноименной книге Тейлор Дженкинс Рейд, которая, по словам самой писательницы, была частично вдохновлена ее опытом взросления и музыкой группы Fleetwood Mac. Главные роли в сериале исполнили внучка Элвиса Пресли Райли Кио, а также Сэм Клафлин, Сьюки Уотерхаус и Камила Мороне.

Сантехники Белого дома

The White House Plumbers(США, HBO, премьера– март 2023 года)

Минисериал в жанре политической драмы расскажет о так называемых "сантехниках Белого дома" – группе оперативников, которым было поручено выявить правительственные источники утечек информации о национальной безопасности внешним сторонам во времена администрации Ричарда Никсона и Уотергейтского скандала. Главные роли в сериале достались Вуди Харрельсону, Джастину Теру, Доналу Глисону, Лине Хиди (Серсея из "Игры престолов") и Кирнан Шипке (исполнительница главной роли в "Леденящих душу приключениях Сабрины").

Властелины воздуха

Masters of the Air (США, Apple TV+, премьера– начало 2023 года)

Сценарий сериала основан на документальном романе Дональда Л. Миллера, который рассказывает о воздушных боях Второй мировой глазами британских и американских военных. Главные роли исполнили Остин Батлер ("Элвис"), Каллум Тернер (франшиза "Фантастические твари"), Барри Киоган ("Вечные"), Шути Гатва ("Половое воспитание"), Николай Кински и другие. Режиссером нескольких эпизодов сериала выступил Кэри Фукунага, снявший первый сезон "Настоящего детектива" и последнего "Джеймса Бонда".

Асока

Ahsoka (США, Disney+, премьера– лето 2023 года)

Сериал является спин-оффом "Мандалорца" из вселенной "Звездных войн" и рассказывает об Асоке Тано, которая вышла из Ордена Джедаев во время Войны клонов. После победы Альянса повстанцев над Галактической Империей она отправляется на поиски пропавшего гранд-адмирала Трауна. Главные роли в сериале исполнили Розарио Доусон, Хайден Кристенсен, Иванна Сахно и Мэри Элизабет Уинстед. Ожидается, что сериал выйдет летом 2023 года.

Любовь и смерть

Love and Death (США, HBO, премьера– весна 2023 года)

Этот криминальный минисериал основан на реальной истории домохозяйки Кэнди Монтгомери из Техаса, которую обвинили в жестоком убийстве топором ее подруги Бетти Гор в 1980 году. Главные роли исполнили Элизабет Олсен (Ванда в киновселенной Marvel) и Джесси Племенс. Также в шоу задействованы звезда "Американской истории ужасов" Лили Рэйб и Кристен Риттер, известная по роли Джессики Джонс в одноименном сериале. Точная дата выхода сериала неизвестна, однако ходили слухи, что он выйдет уже в марте 2023 года.

Идол

The Idol (США, HBO, премьера – первая половина 2023 года)

В центре сюжета этого провокационного сериала от создателя "Эйфории" Сэма Левинсона окажутся восходящая поп-звезда Джослин и гуру самосовершенствования, лидер современного культа Тедрос, между которыми завязываются сложные отношения на фоне жестоких реалий музыкального бизнеса. Главные роли в сериале исполнили очаровательная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп и поп-звезда Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd. Точной даты выхода сериала пока не называют, однако вероятнее всего она придется на первую половину 2023 года.

Доктор Кто: Специальные выпуски к 60-летию сериала

Doctor Who: 60th Anniversary Specials (Великобритания, ВВС, премьера –ноябрь 2023 года)

В ноябре 2023 года BBC выпустит три праздничных эпизода одного из самых популярных в мире научно-фантастических сериалов "Доктор Кто". Роль четырнадцатой реинкарнации легендарного путешественника в пространстве и времени в них исполнит шотландский актер Дэвид Теннант, который уже играл Десятого Доктора с 2005 по 2010 годы.

Пингвин

The Penguin (США, HBO, премьера – в конце 2023 года)

После успеха фильма "Бэтмен" от режиссера Мета Ривза, вышедшего весной 2022 года, руководство HBO Max объявило о планах снять отдельный сериал об одном из его главных антагонистов – Освальде Кобблпоте/Пингвине. Известно, что события сериала будут происходить через неделю после финала фильма и расскажут о приходе криминального авторитета Пингвина к власти в Готэм-Сити. Главную роль, как и в фильме, исполнит измененный до неузнаваемости Колин Фаррелл. Также в фильме сыграет Кристин Милиоти, которой досталась роль Софии Фальконе – дочери босса мафии Кармайна Фальконе, которая вступает в борьбу с Кобблпотом за власть в преступном мире Готэма. Съемки сериала планируют завершить до середины 2023 года, а выпустить его могут ближе к концу года.

Настоящий детектив: Ночная страна

True Detective: Night Country (США, HBO, премьера– в конце 2023 года)

В начале 2022 года стало известно, что американский сценарист Ник Пиццолатто решил перезапустить свой самый успешный проект – детективный сериал-антологию "Настоящий детектив". Первые три сезона, каждый из которых рассказывал отдельную историю с различными звездными актерами в главных ролях – Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел МакАдамс и Махершала Али – вышли в 2014, 2015, 2019 годах и получили положительные рейтинги, поэтому продолжения ждали многие зрители. Уже известно, что в 4 сезоне главная роль достанется Джоди Фостер, а его события будут разворачиваться на Аляске. Согласно ролику о планах HBO на 2023 год, сериал должен выйти до конца этого года.

Дюна: Сестринство

Dune: The Sisterhood(США, HBO, премьера– 2023-2024 год)

Сейчас в активной разработке находится научно-фантастический сериал "Дюна: Сестринство", являющийся спин-оффом фильмов Дэнни Вильнева "Дюна" (2021) и "Дюна 2" (2023). Его будут снимать по роману Брайана Герберта (сын автора оригинальной "Дюны" Франка Герберта) и Кевина Джея Андерсона "Орден сестер Дюны". События сериала разворачиваются за 10 тысяч лет до вознесения Пола Атридеса, главного героя романа "Дюна". В центре сюжета – члены тайного женского ордена "Бене Гессерит", которые благодаря тренировкам получают ряд уникальных способностей и борются с силами, угрожающими будущему человечества. В главных ролях – Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варма, Марк Стронг и другие. Выход сериала ожидается зимой 2023-2024 после релиза второй части "Дюны", запланированного на начало ноября 2023 года.

Проблема трех тел

The Three-Body Problem (США, Netflix, премьера– 2023 год)

Этот научно-фантастический телесериал, основанный на одноименном романе Лю Цисиня, рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Главные роли в шоу исполнили Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джон Брэдли, Лиам Каннингем и другие. Шоуранером сериала выступил автор "Игры престолов" Дэвид Бениофф.

Падение дома Ашеров

The Fall of the House Usher (США, Netflix, премьера– 2023 год)

Сюжет этого хоррор-сериала основан на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По о доме, жителей которого терроризируют сверхъестественные силы. Сериал является частью большой сделки режиссера Майка Фленагана с Netflix, который уже снял для стримингового сервиса такие проекты, как "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса" и "Клуб полуночников". Главные роли в сериале исполнили Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в киноэпопее "Звездные войны"), Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Кейт Сигел, Зак Гилфорд и целый ряд других актеров, которые снимались в предыдущих сериалах Флэнагана.

Сахар

Sugar (США, Apple TV+,премьера– 2023 год)

Сюжет сериала пока что скрывается, однако создатели характеризуют его как "современный мультижанровый взгляд на историю частного детектива в Лос-Анджелесе". Главную роль в сериале исполнил Колин Фаррелл, а шоуранером выступил Марк Протосевич, который до этого работал над сценариями к первому "Тору", а также к фильмам "Клетка", "Я – легенда" и "Олдбой".

Добро пожаловать в Дерри

Welcome To Derry(США, HBO, премьера– 2023 год)

Сериал станет приквелом к серии фильмов "Оно" по мотивам романа короля ужасов Стивена Кинга. События шоу будут проходить в 1960-х годах и рассказывать историю происхождения главного антагониста франшизы – клоуна Пеннивайза. Известно, что шоуранером "Добро пожаловать в Дерри" выступит Андрес Мускетти, который также снял фильмы "Оно" 2017 и 2019 годов. Актерский состав шоу пока неизвестен, однако ранее ходили слухи, что к роли жуткого клоуна-убийцы может вернуться Билл Скасгард.

Континенталь

The Continental (США, Peacock, премьера– 2023 год)

Сериал станет частью вселенной "Джона Уика" и расскажет о сети отелей по всему миру, которая служит нейтральной территорией для встреч членов преступного мира. Главная роль в сериале досталась Мэлу Гибсону. Не исключается и гостевое появление в сериале Киану Ривза, который исполняет роль Джона Уика в фильмах франшизы.

Ген V

Gen V (США, Amazon Prime Video,премьера– 2023 год)

Сериал является спин-оффом антисупергеройського сериала "Пацаны" и рассказывает о подростках-суперах, которые живут и учатся в специальном интернате под управлением Vought International. Главные роли исполнили Джаз Синклер и Ченс Пердомо, оба известные по сериалу "Леденящие душу приключения Сабрины". Также одна из ролей досталась Патрику Шварценеггеру.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (США,Netflix, премьера–2023 год)

Сериал является приквелом хитового псевдоисторического сериала "Бриджертоны" и рассказывает о подъеме молодой королевы Шарлотты. Главную роль исполнит Голда Рошевель, которая уже представляла этого персонажа в оригинальном сериале. Молодую Шарлотту сыграет Индия Амартейфио.

Говядина

Beef (США, Netflix, премьера – 2023 год)

Этот комедийный сериал от независимой студии A24 сосредоточится на инциденте на дороге, который постепенно поглощает двух его участников. Главную роль в шоу исполнил Стивен Ян ("Ходячие мертвецы", "Ноу"). Гостевые роли в сериале получили Мария Белло, звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк и Джастин Г. Мин, известный по сериалу "Академия Амбрелла" и фильму "После Янга".

Дворец

The Palace (США, HBO, премьера – 2023 год)

События нового сериала с Кейт Уинслет будут происходить, собственно, во дворце во времена правления авторитарного режима, которому как раз начинает угрожать свержение. Также в сериале задействованы Маттиас Шонартс, Андреа Райзборо и Хью Грант. Точная дата выхода сериала пока неизвестна.

Марина Григоренко