Выход фильма "Дюна: Часть вторая" в прокат запланирован на 17 ноября 2023 года.

В Италии 4 июля 2022 года стартуют предварительные съемки научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two), являющегося продолжением ленты 2021 года.

Как сообщет Deadline, начальный этап съемок фильма будет проходить в течение двух дней в коммуне Альтиволе в провинции Тревизо области Венеция.

В частности сообщается, что в качестве места съемок была выбрана гробница Брион, созданная в 1968-1978 года итальянским архитектором Карло Скарпа для влиятельной семьи Брион. Позже памятник был признан шедевром модернистской архитектуры.

Полноценное производство фильма с возвращением основной части актерского состава запланировано на 21 июля в Будапеште (Венгрия), где также снимался предыдущий фильм.

Отметим, литературной основой сценария картины станет вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". При этом в сценарии будет уделено больше внимания персонажу Чани в исполнении Зендеи, которой в первом фильме было совсем мало.

Также к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе (Пол Муад’Диб Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дейв Батиста (Глоссу Раббан).

Кроме того, как ранее сообщал УНИАН, во второй части эпической саги будут представлены персонажи в исполнении Кристофера Уокена ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов"), Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Маленькие женщины") и Остина Батлера ("Элвис", "Дневники Кэрри", "Хроники Шаннары").

В частности, Уокен сыграет роль падишаха-императора Шаддама IV, Пью – его дочери принцессы Ирулан Коррино, а Батлер – племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута.