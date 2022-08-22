HBO выпустил второй тизер предстоящего сериала "Идол" (The Idol), главные роли в котором исполнили Лили-Роуз Депп ("Король", "Трафик") и поп-звезда Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd.
Для 23-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради это уже не первая главная роль, однако на телевидении она появится впервые. А вот для The Weeknd это будет практически дебют в игровом кино – до этого он появлялся на экране в нескольких проектах лишь в роли самого себя.
В центре сюжета окажутся восходящая поп-звезда Джослин и гуру самосовершенствовани и лидер современного культа. Между ними звязываются сложные отношения, и все это на фоне реалий музыкального бизнеса.
Судя по трейлеру, сериал будет содержать немало откровенных и провокационных сцен.
Также в сериале задействованы Сюзанна Сон ("Красная ракета"), Джейн Адамс ("Жеребец", "Хитрости"), Дэн Леви ("Шиттс Крик"), а также участница K-pop-группы Blackpink Ким Дженни, певец и видеоблогер Трой Сиван, певец Мозес Самни и другие.
Режиссером сериала выступил Сэм Левинсон, до этого снявший популярный сериал "Эйфория" с Зендеей, а также фильмы "Малкольм и Мари" и "Нация убийц".
Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но предположительно он должен выйти до конца 2022 года.
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