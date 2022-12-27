Три эпизода в честь 60-летия сериала выйдут в ноябре 2023 года.

Создатели одного из самых популярных в мире научно-фантастических сериалов "Доктор Кто" (Doctor Who) опубликовали первый тизер юбилейного выпуска, посвященного 60-летию шоу.

Как известно, в трех праздничных эпизодах, которые выйдут аж в ноябре 2023 года в честь юбилея сериала, роль четырнадцатой реинкарнации легендарного путешественника в пространстве и времени исполнит шотландский актер Дэвид Теннант, который уже играл Десятого Доктора с 2005 по 2010 годы. Именно его большинство фанатов сериала считают лучшим воплощением персонажа. Одновременно в сериал вернется актриса Кэтрин Тейт, которая играла спутницу Десятого Доктора Донну Нобл в 2006 и 2008-2010 годах.

Также, судя по тизеру, одну из ролей в праздничных выпусках исполнит американский актер Нил Патрик Харрис, больше всего известный по роли Барни Стинсона в телесериале "Как я встретил вашу маму", а также фильмам "Матрица: Воскрешение" и "Невыносимая тяжесть огромного таланта". Вероятно, он сыграет роль антогониста.

Уже после этого Пятнадцатым Доктором станет звезда "Полового воспитания" Шути Гатва. Роль его спутницы досталась молодой английской актрисе Милли Гибсон.

Шоуранером праздничных выпусков и следующего сезона станет Рассел Т. Дэвис – именно он возродил сериал в 2005 году, но покинул его в 2010 году.

Сериал "Доктор Кто" – ч то известно

"Доктор Кто" является самым продолжительным научно-фантастический сериалом в мире. Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 год. После неудачной попытки перезапуска в 1996 году, сериал все же был успешно возобновлен в 2005 году.

В центре сюжета сериала – представитель внеземной расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей, который с помощью пространственно-временного устройства ТАРДИС путешествует через время и пространство вместе со спутниками и спасает разные миры.

Когда Доктор получает значительные ранения, его тело регенерирует, однако при каждом новом воплощении его внешность и характер меняются, а память и сущность остаются прежними.

На сегодняшний день роли Доктора в целом выполнили 14 актеров и актрис, среди которых Джон Харт, Кристофер Экклестон, Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди и Джоди Уиттакер, которая представляла предыдущую реинкарнацию Доктора. Пятнадцатым Доктором станет актер Шути Гатва.

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