Стриминговый сервис Disney+ объявил планы на 2023 год.

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал видеоролик с нарезкой кадров из сериалов и фильмов, которые планируется выпустить онлайн в 2023 году.

Среди прочего зрители смогли увидеть первые кадры второго сезона супергеройского фентези-сериала "Локи" (Loki) в рамках киновселенной Marvel, выход которого запланирован на середину 2023 года. Известно, что в новом сезоне шоу, непосредственно связанного с фильмами киновселенной, к своим ролям вернутся Том Хиддлстон (Локи), Оуэн Уилсон (Мобиус М. Мобиус), София Ди Мартино (Сильвия) и Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер). Также в новом сезоне к актерскому составу сериала присоединятся Ке Хей Кван ("Все везде и сразу", Рафаэль Касаль ("Безупречный") и Кейт Дики ("Ведьма", "Варяг").

Также в ролике показали кадры из предстоящего сериала "Секретное вторжение" (Secret Invasion), который выйдет в начале 2023 года. По сюжету сериала, одна из фракций инопланетян-метаморфов скруллов, способных принимать облик других существ, получит контроль над всеми аспектами жизни землян. Противостоять им будут бывший директор организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), его верная коллега Мария Хилл (Коби Смолдерс), агент ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фриман), офицер ВВС Джеймс "Роуди" Роудс / Воитель (Дон Чидл) и лидер дружной к людям фракции скруллов Талос (Бен Мендельсон), знакомые фанатам киновселенной Marvel по предыдущим проектам.

Оба сериала станут частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Кроме того, в Disney+ представили кадры из двух сериалов в рамках киновселенной "Звездных войн" – третьего сезона космического вестерна "Мандалорец" (The Mandalorian) с Педро Паскалем, который стартует 1 марта 2023 года, и первого сезона его спин-оффа "Асока" (Ahsoka) с Розарио Доусон, который ткже выйдет в 2023 году.

Помимо этого были представлены первые кадры предстоящего фэнтези-фильма "Питер и Венди" (Peter Pan & Wendy) от режиссера Дэвида Лоури ("Пит и его дракон", "История призрака", "Легенда о Зеленом рыцаре"). Роль Капитана Крюка в фильме исполнил Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Шерлок Холмс", "Меч короля Артура").

Со всеми новинками Disney+ на 2023 год можно ознакомиться в ролике.

Как сообщал УНИАН, ранее кинокомпания Marvel Studios представила первый трейлер супергеройского фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), который официально начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel.

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