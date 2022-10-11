Какие-либо детали относительно этих двух персонажей пока держатся в секрете.

Стриминговый сервис Amazon's Prime Video опубликовал первые промо-снимки некоторых персонажей, которые появятся в 4 сезоне популярного антисупергеройського сериала "Пацаны".

В частности, зрители впервые увидели Сьюзан Гейворд (сериал "Оранжевый – хит сезона", фильм "Полтергейст") в костюме Сестры Сейдж и Велори Карри (фильм "Ведьма из Блэр: Новая глава", сериал "Последователи") в костюме Фейерверка.

Какие-либо детали относительно этих двух персонажей пока держатся в секрете.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что американский актер Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественное", "Ходячие мертвецы", "Хранители") также присоединился к актерскому составу антисупергеройського сериала "Пацаны" (The Boys).

Пацаны – что известно о 4 сезон сериала

Съемки 4 сезона "Пацанов" начались в США в конце августа 2022 года. Когда сезон выйдет, пока неизвестно, однако исполнитель роли Мясника Карл Урбан ранее намекал, что это может произойти уже летом 2023 года.

Скорее всего, главным антогонистом в 4 сезоне "Пацанов" станет сенатор Виктория "Вик" Ньюман (по совместительству "супер"), которая в конце третьего сезона вступила в сговор с Патриотом и теперь претендует на пост вице-президента США. Сам Патриот в конце сезона таки воссоединился со своим сыном Райаном и продолжил наращивать армию своих сторонников.

В то це время Пацаны в составе Мясника, Хьюи, Марвина Милка, Французика и Кимико в конце сезона снова собрались вместе, еще и приняв в свои ряды Звездочку, которая окончательно покинула Семерку.

Таким образом, от самой Семерки почти ничего не осталось: Мэйв потеряла силы после столкновения с Солдатиком и решила строить мирную жизнь, а Нуара за измену убил Патриот. Останутся ли в Семерке, в дальнейшем поддерживая Патриота, Глубина и Поезд – пока неизвестно.

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