УНИАН подготовил подборку новых фильмов – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главные премьеры этой недели в кинотеатрах Украины – чернокомедийный неовестерн "Эддингтон" от Ари Астера с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом, комедийный экшн "Никто 2" (уже без режиссера-россиянина) и украинско-французская военная документалка "Куба и Аляска".

Тем временем, на Netflix выйдет криминальная драма "Ночь всегда наступает" с Ванессой Кирби.

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Эддингтон

Eddington (США, 2025, комедия/драма/вестерн)

Сюжет фильма, жанр которого описывается как чернокомедийный неовестерн, разворачивается вокруг противостояния между шерифом и мэром маленького городка Эддингтон в штате Нью-Мексико на фоне пандемии коронавируса.

Главные роли в ленте сыграли Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Джокер", "Все страхи Бо") и Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Мандалорец", "Последние из нас").

Также в фильме задействованы Эмма Стоун ("Бедные-несчастные", "Ла-Ла Ленд", "Добро пожаловать в Зомбилэнд"), Остин Батлер ("Элвис", "Дюна: Часть вторая", "Байкеры"), Люк Граймс ("Пятьдесят оттенков серого", сериал "Йеллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Город ангелов", сериал "Сорвиголова"), Майкл Уорд (сериал "Главарь"), Клифтон Коллинз мл. ("Однажды в... Голливуде", сериал "Мир Дикого запада") и другие.

Снял новинку американский режиссер Ари Астер, известный по фильмам "Реинкарнация", "Солнцестояние" и "Все страхи Бо". Сам он обещает зрителям в своем новом фильме неожиданные повороты сюжета, безумные смерти, черный юмор и 10-минутную экшн-сцену, снятую одним кадром.

Мировая премьера "Эддингтона" состоялась в мае 2025 года во время Каннского кинофестиваля, где он участвовал в основном конкурсе, но остался без наград.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 68% одобрения от критиков и 64% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 6 из 10 баллов (соответствует характеристике "изменение или средние отзывы").

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Никто 2

Nobody 2 (США, 2025, комедия/боевик/криминал)

События фильма происходят спустя четыре года после финала первой части 2020 года, в которой бывшему спецагенту Хатчу Мэнселлу пришлось дать бой русской мафии, чтобы защитить свою семью. Впрочем, прошлое не отпускает Хатча, ведь он до сих пор должен 30 миллионов долларов и вынужден охотиться на международных преступников, чтобы отработать долг. В попытке вернуть семейное равновесие, Хатч отправляется с близкими в Majestic Midway – место счастливых воспоминаний детства. Но даже там опасность не отпускает, ведь враги из прошлого уже рядом.

К главным ролям в сиквеле вернулись Боб Оденкирк (сериалы "Во все тяжкие", "Лучше позвоните Солу"), Конни Нильсен ("Гладиатор", "Чудо-женщина"), Кристофер Ллойд (трилогия "Назад в будущее") и рэпер RZA ("Пес-призрак: Путь самурая", "G.I. Joe: Атака Кобры 2").

Среди новых имен в касте – Шэрон Стоун ("Основной инстинкт", "Казино", "Вспомнить все") и Колин Хэнкс ("Джуманджи: Следующий уровень", сериалы "Фарго", "Декстер").

Режиссером фильма выступил индонезиец Тимо Тьяхджанто ("Убийцы", "Ночь следует за нами", "Отступная тень"), для которого это англоязычный дебют.

Отметим, что первый фильм "Никто" снимал российский режиссер Илья Найшулер. Впрочем, когда стало известно, что боевик получит продолжение, без объяснения причин режиссер был заменен.

Куба и Аляска

Cuba & Alaska (Украина, Франция, Бельгия, 2025, военный/документальный)

Фильм рассказывает историю двух украинских военнослужащих, лучших подруг и остроумных парамедиков с позывными "Куба" и "Аляска" на передовой российско-украинской войны, которые переживают общую для всех солдат историю: чем дольше они защищают Украину, тем больше теряют связь с друзьями, семьей и прежней жизнью.

Фильм, состоящий в основном из кадров, снятых на телефоны и камеры GoPro, прикрепленные к их шлемам и груди, предлагает редкий доступ к повседневной жизни медиков и их доверию друг к другу, являющегося свидетельством сестринства, необходимого для выживания в этом мире.

Снял фильм украинский режиссер-документалист Егор Трояновский ("Бес", "Украина: Преодолевая тьму").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов.

Четыре письма любви

Four Letters of Love (Великобритания, Ирландия, 2024, мелодрама)

Фильм, снятый по мировому бестселлеру Нила Уильямса, рассказывает величественную историю любви, длившуюся десятилетиями. Впервые влюбленные встретились еще подростками и поняли, что созданы друг для друга. Но жизнь развела их разными путями, у каждого появилась семья... Много лет спустя сила настоящей любви, судьба и собственные призраки свели их снова...

Главные роли в фильме сыграли Пирс Броснан (франшизы "Джеймс Бонд", "Мамма Миа!", сериал "Земля гангстеров"), Хелена Бонэм Картер ("Бойцовский клуб", "Алиса в стране чудес", "8 подруг Оушена") и Гэбриэл Бирн ("Человек в железной маске", "Враг государства", "Балерина").

Режиссером выступила Полли Стил, а сам автор оригинального романа Нил Уильямс адаптировал его сценарий.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Хаген – В долине Нибелунгов

Hagen –Im Tal der Nibelungen (Германия, Чехия, 2024, драма/фэнтези/экшн)

Новая экранизация классической германской героической легенды о Нибелунгах переносит зрителей в суровый мир викингов, где воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения угрожают погрузить земли в хаос и тьму.

Главные роли в фильме сыграли довольно известные в своих родных странах голландец Гийс Нейбр ("Радбод", "История моей жены") и немец Яннис Нивенер (трилогия "Таймлесс", "Нарцисс и Голдмунд", "Мюнхен: На пороге войны"), которые сыграли Хагена и Зигфрида.

Снял ленту немецкий режиссерский дуэт Сирил Босс/Филипп Штеннерт, известный успешной работой на телевидении в Германии.

Картина имела четыре номинации на главную награду страны Deutscher Filmpreis 2025 – за работу худрожника-постановщика, грим, костюмы и визуальные эффекты.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов.

Игра на выживание

Prey for the Bride (Канада, 2024, триллер/ужасы/детектив)

По сюжету фильма, компания подруг невесты находят, казалось бы, идеальное место для девичника, ища приключений и незабываемых эмоций. Но вместо веселья их ждет ночной ужас: праздник превращается в кровавую ловушку, когда в темноте появляется таинственный незнакомец в маске волка. Тень давней трагедии накрывает компанию, заставляя каждую из девушек бороться не только за жизнь, но и с призраками прошлого. Испытания, которые они проходят, открывают глубины предательства, боли и жажды мести. Но хватит ли им сил, чтобы узнать правду – и выжить?

Снял ленту режиссер Дэнни Дж. Бойл, но не путайте его с британским Дэнни Бойлом – создателем "На игле" и "28 лет спустя".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Ночь всегда наступает

Night Always Comes (США, 2025, драма/криминал/триллер)

В центре сюжета фильма – женщина по имени Линетт, чья семья больше не может позволить себе жить в родном городе. За одну ночь она отчаянно пытается собрать 25 тысяч долларов на первый взнос за дом.

Главные роли в ленте сыграли Ванесса Кирби ("Наполеон", "Фантастическая четверка: Первые шаги", франшиза "Миссия невыполнима"), Дженнифер Джейсон Ли ("Майами Блюз", "Машинист", "Омерзительная восьмерка"), Закари Готтзаген ("Арахисовый сокол"), Рэндалл Парк (франшизы "Человек-муравей и Оса", "Аквамен"), Джулия Фокс ("Неограненные драгоценности", "Легенда") и другие.

Снял фильм британский режиссер Бенджамин Карон – лауреат премий "Золотой глобус", "Эмми" и BAFTA. Больше всего он прославился благодаря работе над сериалами "Валландер", "Шерлок", "Корона" и "Андор", а также криминальной драмой "Искусство обмана" 2023 года.

Фильм станет доступен на Netflix с 15 августа 2025 года.

