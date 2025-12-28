Микроволновка - один из важнейших приборов на кухне, поэтому поддерживать ее в чистоте действительно важно.

Микроволновая печь, вероятно, является одним из важнейших приборов на вашей кухне. И, конечно, важно поддерживать ее чистоту. Как же лучше всего почистить микроволновку, на страницах издания martha stewart рассказали эксперты по уборке Майкл Сильва-Неш, Лорен Хаузер и Тим Конн.

Способ 1: уксус

Это простое и недорогое средство может пригодиться, когда речь идет о жирной микроволновой печи. Просто возьмите чистую ткань, смочите ее водой, разведенной с уксусом, и вытрите пятна.

"Альтернативный метод - налить в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, полстакана воды и полстакана уксуса. Нагрейте раствор в микроволновой печи на высокой мощности в течение пяти минут и оставьте его еще на десять минут, чтобы кислый пар покрыл стенки и разъел грязь", - говорит Сильва-Неш.

После этого эту грязь надо вытереть мягкой чистой тряпкой.

Способ 2: пищевая сода

Для удаления более стойких пятен смешайте пищевую соду с водой до образования пастообразной консистенции.

"Нанесите ее на загрязненные места и оставьте на пять минут, прежде чем осторожно вытереть влажной губкой или тканью из микрофибры", - пояснил эксперт.

Способ 3: лимон

Кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает удалить жир, а натуральные масла освежают и устраняют запахи. Для этого в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, нужно налить воды и выжать туда же сок одного лимона. Затем емкость с раствором поставить в микроволновку.

"Оставьте микроволновую печь работать на высокой мощности на две минуты. Выньте миску и протрите микроволновую печь изнутри тряпкой из микрофибры, смоченной водой", - пояснил Сильва-Неш.

Способ 4: химические чистящие средства для чистки

Если вы предпочитаете магазинные чистящие средства, используйте только те, которые специально предназначены для использования в микроволновой печи, говорит эксперт Лорен Хаузер. Во время распыления нужно следить, чтобы брызги не попадали на электрические детали и панель управления.

"Если у вас есть пригоревший жир, тщательно покройте его, а затем оставьте средство на две-три минуты, чтобы расщепить грязь и засохшие пятна", - подчеркнула она.

После этого следует протереть внутреннюю часть влажной тканью из микрофибры или губкой, часто промывая ее. Удалив жир и остатки чистящего средства, дайте внутренней поверхности высохнуть на воздухе или вытрите ее насухо.

"Не оставляйте чистящее средство дольше, чем рекомендовано, и не давайте ему высохнуть на поверхности, поскольку остатки потом будет трудно удалить. Если жир стойкий, повторите нанесение или воспользуйтесь мягкой щеткой", - рассказала Хаузер.

Профессионал по уборке Тим Конн рекомендует избегать агрессивных средств для чистки микроволновой печи.

"Используйте мягкие, нетоксичные или экологически чистые средства как можно чаще, чтобы уменьшить количество токсинов в воздухе", - говорит он.

Распространенные ошибки при уходе за микроволновой печью

Пожалуй, самая распространенная ошибка заключается в том, что люди медлят с очисткой.

"Оставшиеся частицы пищи не только со временем слеживаются, но и могут поглощать энергию микроволновой печи и создавать пригоревшие пятна, которые могут повредить внутреннюю часть", - предупредил Сильва-Неш.

По его словам, чтобы этого избежать, разливы и брызги следует удалять немедленно, протирая микроволновку теплой водой и средством для мытья посуды. Если разлив стойкий - можно нагреть миску с водой, чтобы пятна размягчились пятна, а затем вытереть их.

"Не забудьте детально обрабатывать углы, края и скрытые места, где обычно скапливается жир. И не забудьте промыть или высушить микроволновку после чистки, иначе со временем могут появиться нежелательные запахи и даже плесень", - добавляет Конн.

