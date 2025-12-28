28 декабря мире наступает большой международный праздник.

28 декабря - важная дата для всех работников киноиндустрии, поскольку международный праздник сегодня посвящается кинематографу. По народным верованиям принято устраивать семейные посиделки, а по православным - молиться о душевных силах.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились такие выдающие украинцы, о которых вы могли слышать: микробиолог Данила Заболотный, художник Владимир Татлин, хоккеист Терри Савчук, поэт Иван Андрусяк и военный ВСУ, Герой Украины Максим Ридзанич.

Официально праздник сегодня в Украине не наступает, но украинцы готовятся встречать Новый год 2026.

Какой сегодня праздник в мире

28 декабря отмечается Международный день кино. В эту дату 1895 года в Париже состоялся первый в истории киносеанс. Знаменитые братья Люмьер показали несколько коротких немых черно-белых фильмов с повседневными сценами. С тех пор все любители и профессионалы кинематографа отмечают это событие. А лучший способ провести сегодняшний день - насладиться хорошим фильмом.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День календаря, День шоколадных конфет, День загрузок, День звонка другу, День игры в карты.

Какой сегодня праздник церковный

По старому стилю, который был распространен в Украине до 2023 года, в эту дату чествовали мученика Елевферия, преподобного Павла Латрийского и святителя Степана.

Когда ПЦУ перешла на современный стиль, праздник 28 декабря стал посвящаться 20 тысячам христианских мучеников, которых казнили за приверженность Иисусу. Им молятся об укреплении душевных сил, помощи в преодолении трудностей и избавлении от зависимостей.

Какой сегодня праздник в народе

От предыдущих поколений до нашего времени сохранились такие приметы об этой дате:

какая погода сегодня, таким и март будет;

если к вечеру потеплело, на Новый год будет оттепель;

реки покрылись льдом - к морозному январю;

воробьи и синицы весело чирикают - к теплу.

Наши предки называли дату 28 декабря Рождественский мясоед. Обычаи дня во многом объясняются тем, какой сегодня церковный праздник. Принято приглашать на ужин близких, готовить сытную еду и обязательно мясные блюда.

Очень важно на Мясоед проявлять доброту к близким, помогать пожилым людям и помириться с обидчиками. Также этот праздник считается счастливым для свадеб - такая пара будет крепкой и дружной.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом сплетни, пустые разговоры, ругань и обсуждение знакомых за спиной. Плохой приметой считается рассказывать о своих мечтах и планах - навлечете неудачу. Также неудачен сегодня праздник для рукоделия.

