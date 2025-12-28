Позитив умилил сеть фото с маленькой дочкой

На днях Марии исполнился год.

Популярный украинский певец Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, показал новые фото с дочкой.

Вчера, 27 декабря, Мария праздновала свой первый день рождения. По случаю праздника артист поздравил именинницу и опубликовал семейные фотографии с женой Юлией Сахневич и дочкой в Instagram.

"Алексеевне 1 год! Ты изменила нашу жизнь, и каждый день учишь нас вместе с тобой искренне удивляться и смотреть на этот мир твоими глазами! Любим тебя безгранично", - написал исполнитель.

Видео дня

К слову, для фотосессии звездные родители выбрали костюмы черного цвета. А Мария была одета в белое платье и ее образ дополнил обруч с цветочками.

Реакция сети

Подписчики певца засыпали комплиментами маленькую именинницу в комментариях:

"Какая хорошенькая"

"Копия папы. Поздравляю, счастливого детства"

"Маленькая звездочка"

"Ох, какие вы классные".

Напомним, ранее Джамала со старшим сыном очаровали сеть исполнением "Щедрика". Трогательное видео собрало множество реакций.

