Позитив умилил сеть фото с маленькой дочкой

Популярный украинский певец Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, показал новые фото с дочкой.
Вчера, 27 декабря, Мария праздновала свой первый день рождения. По случаю праздника артист поздравил именинницу и опубликовал семейные фотографии с женой Юлией Сахневич и дочкой в Instagram.
"Алексеевне 1 год! Ты изменила нашу жизнь, и каждый день учишь нас вместе с тобой искренне удивляться и смотреть на этот мир твоими глазами! Любим тебя безгранично", - написал исполнитель.
К слову, для фотосессии звездные родители выбрали костюмы черного цвета. А Мария была одета в белое платье и ее образ дополнил обруч с цветочками.
Реакция сети
Подписчики певца засыпали комплиментами маленькую именинницу в комментариях:
- "Какая хорошенькая"
- "Копия папы. Поздравляю, счастливого детства"
- "Маленькая звездочка"
- "Ох, какие вы классные".
