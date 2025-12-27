Православный праздник сегодня называют в народе Рождественский мясоед.

28 декабря по новому церковному календарю вспоминают подвиг 20 тысяч мучеников из Никомидии. С днем связаны особые церковные традиции, народные приметы и запреты. О них, а также какой сегодня церковный праздник в старом календаре, рассказываем ниже.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

28 декабря православные в Украине вспоминают 20 тысяч мучеников, погибших за веру в Никомидии (по старому церковному календарю их память совершается 10 января).

В начале IV века во главе Римской империи стоял император Максимиан. Он был убежденным язычником, преследовал христиан и уничтожал храмы. Епископом в Никомидии на то время был святой Кирилл, который проповедовал христианство. Благодаря его служению многие знатные горожане тайно приняли новую веру. Заинтересовалась ею и языческая жрица Домна: она пришла к Кириллу и приняла крещение, а затем раздала свое имущество и стала помогать бедным.

Когда об этом узнал император, то велел заключить Домну в темницу. Но та притворилась безумной и сбежала в монастырь. Там некоторое время она жила под видом юноши, но ее нашли, а саму обитель разрушили.

В день Рождества Христова в никомидийском храме собрались около 20 тысяч верующих. Прибыл туда и императорский посланник - он передал требование правителя принести жертвы идолам, но христиане отказались. Тогда храм подожгли, а все, кто находился в нем погибли.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю: праведного Иосифа Обручника, Давида, царя, и Иакова, брата Господнего, апостола от 7-ти Никанора.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день чтят память святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и его историю.

С какими просьбами приходят к Богу, что можно, что нельзя делать сегодня

В молитвах к святым 28 декабря просят укрепить веру, дать душевных сил, здоровья для близких и мира в семье.

Продолжаются Святки - время, когда принято славить Иисуса, собираться семьями, приглашать гостей. В народе день прозвали Рождественский мясоед, после строгого Филипповского поста разрешены скоромные блюда, на стол традиционно ставят мясные угощения. Пожилым родственникам по обычаю дарят сладости и теплые вещи, как знак уважения и заботы.

Также этот период считается удачным для свадеб - в народе говорят, что союз, заключенный в этот день, будет крепким и счастливым. Также верят в то, что желания, загаданные сегодня всей семьей, обязательно сбудутся.

Церковь сегодня призывает избегать всего, что может разрушить внутренний мир и согласие в семье: запрещается сквернословить, завидовать, лениться, жадничать, сплетничать и мстить. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается - это может лишить благословения.

В народе 28 января также существует немало бытовых запретов. В этот день стараются не занимать и не одалживать деньги или продукты, чтобы не навлечь долгов и нехватки. Избегают шитья и вязания, не открывают надолго окна и двери, а также не выносят мусор - чтобы вместе с этим не ушли из дома достаток и благополучие.

Приметы на 28 декабря

Наблюдая за погодой сегодня, можно узнать, какой она будет в ближайшие дни, а также летом:

синицы громко поют с утра - будет холодно;

холодный день выдался - впереди морозы;

день тихий и безветренный - год будет урожайным;

воробьи расчирикались - к теплу;

кошка спит весь день - к похолоданию.

Также считается, что если сегодня пойдет сильный снег, то лето будет с дождями.

