Энрике Иглесиас показал сразу четверых своих детей (фото)

Певец редко делится семейным контентом.

Известный испанский певец Энрике Иглесиаса, который недавно в четвертый раз стал отцом, показал сразу всех своих детей.

В Instagram 50-летний исполнитель опубликовал фото малышей. На нем 7-летние двойняшки Люси и Николос, 5-летняя Мэри и новорожденный ребенок, имя которого пока не рассекречивают звездные родители. Дети вместе позировали на камеру, обнимая нового члена семьи.

"Мои солнышки", - подписал трогательно Энрике.

Что известно о личной жизни Энрике Иглесиаса

Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа артиста на хит "Escape". А уже через год влюбленные вместе появились на одной из музыкальных премий как пара.

В 2017 году спортсменка родила двойняшек Николаса и Люси. А через три года их семья стала многодетной, ведь на свет появилась дочь Мэри. В декабре этого года певец сообщил, что Анна родила четвертого ребенка и показал фото из роддома.

