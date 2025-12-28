Эти атмосферные фильмы зарядят вас новогодним настроением.

На Новый год 2026 многие украинцы ищут, что посмотреть - фильмы должны передавать дух праздника и веру в чудо. Если пересматривать "Один дома" в сотый раз вам уже надоело, предлагаем увидеть что-то проверенное временем, но не такое избитое.

Мы собрали веселые, романтические и трогательные новогодние фильмы для всей семьи с высокими оценками зрителей. Что-то из нашего списка вам обязательно понравится и надолго запомнится.

Лучшие новогодние фильмы всех времен

В этой подборке есть как свежие, так и проверенные временем киноленты с праздничным настроением. С этим списком можно на несколько часов расслабиться и забыть обо всех тревогах.

Горячий снеговик

Не обязательно пересматривать одни и те же новогодние фильмы - американские киноделы в 2024 году представили новую ленту, которая сразу стала хитом. Молодая вдова Кэти Баррет перестала верить в чудеса после смерти мужа. Но однажды к ней попадает волшебный шарф, который девушка надевает на снеговика. С помощью магии тот оживает и сближается с Кэти, возвращая ей ощущение счастья.

Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен

Среди обилия романтических и сказочных сюжетов есть также новогодние фильмы комедии, способные рассмешить любого. Сюжет картины рассказывает о двух соседях, которые одержимы идеей сделать свои дома самыми яркими и красивыми в городе. Их соперничество приводит ко многим комическим и безумным ситуациям.

Интуиция

В предновогодней суматохе Нью-Йорка двое незнакомцев Сара и Джонатан проводят романтический вечер вместе, не обмениваясь личной информацией. В конце встречи они решают не обмениваться телефонами напрямую, а положиться на удачу - записать номера на банкноте и библиотечной книге. После этого они расстаются, еще не зная, как судьба невероятным образом сведет их в будущем. Рекомендуем смотреть новогодние фильмы такого жанра вместе со своей половинкой.

Поезд в 31 декабря

Украинские киноделы тоже умеют делать хорошие новогодние фильмы - топ возглавляет комедия 2024 года про поезд "Укрзализныци", который 31 декабря проводит свой последний рейс перед списанием. Однако в новогоднюю ночь он застревает среди поля. У пассажиров есть достаточно времени, чтобы познакомиться друг с другом - и это знакомство обязательно изменит их жизнь к лучшему.

Старый Новый год

Перечисляя трогательные американские новогодние фильмы нельзя не вспомнить об этой классике. Это картина-антология с несколькими сюжетными линиями, которые пересекаются друг с другом. Умирающий старик, продюсер известного шоу, подросток-бунтарь и многие другие незнакомые люди встретятся на Новый год, чтобы переплести свои судьбы.

