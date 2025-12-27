Умер легендарный ведущий программы 'Эники-беники' Анатолий Суханов

Несколько дней назад актер отпраздновал 54-й день рождения.

Ушел из жизни известный актер и ведущий детских передач Анатолий Суханов.

Трагическую весть сообщили в Киевском академическом театре "Колесо", где актер работал не один год. Всего несколько дней назад, 23 декабря, Суханову исполнилось 54 года.

"27 декабря в 11.30 актер Анатолий Суханов умер в больнице. Утром его забрала скорая помощь", – говорится в сообщении.

О дате прощания с актером обещают проинформировать позже.

Для целого поколения он запомнится как легендарный ведущий детских телепередач "Эники-беники" и "Лего-экспресс".

