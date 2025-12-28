'Не верю': известная украинская певица эмоционально отреагировала на смерть Суханова

Анжелика была много лет знакома с ведущим.

Известная украинская певица и ведущая Анжелика Рудницкая отреагировала на смерть Анатолия Суханова.

В своем Instagram артистка опубликовала совместное фото с легендарным ведущим программы "Эники-беники", которое было сделано весной этого года. Она отметила, что до сих пор не может поверить в эту потерю.

"Толя... Новости продолжают шокировать. После тяжелой ночи российских атак на Киев 27 декабря в 11.30 умер в больнице актер, режиссер, телеведущий Анатолий Суханов. Помню его еще по телепрограммам "Эники-беники", "Лего-экспресс" в 90-х", - отметила Анжелика.

Рудницкая также вспомнила, каким был покойный Анатолий. О нем она написала так:

"Всегда энергичный, приветливый, полный идей и желания создавать что-то новое. Театр "Колесо" сообщил, что утром его забрала скорая помощь. К сожалению, чуда не произошло. 23 декабря Анатолию исполнилось 54 года. Не верю... Светлая память. Соболезнования родным и близким".

К слову, причину смерти ведущего пока не называют. Его мать Елена Георгиевна подчеркнула, что Суханова "никто никогда не заменит". О дате прощания обещают проинформировать позже.

Напомним, ранее ушел из жизни известный украинский певец Степан Гига. Он умер в реанимации Первого медицинского объединения Львова.

