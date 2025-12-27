В сети обсуждают тайный роман Цымбалюка с бывшей: он неожиданно отреагировал

Актер не стал отбиваться от слухов.

Главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк впервые отреагировал на давно распространяющиеся слухи об отношениях с бывшей девушкой Светланой Готочкиной.

В сети поговаривают, что их роман продолжался и во время съемок проекта.

"Светлана была на съемках шоу и жила в гостиничном номере вместе с Цымбалюком, по словам очевидцев", - отметил уже после финала сезона украинский блогер Богдан Беспалов, до этого не раз выражавший уверенность в том, что пара оставалась вместе.

Сам Цымбалюк после финала в своем Instagram в stories опубликовал по этому поводу мем и не стал как-либо отбиваться от слухов, добавив к нему в подписи лишь хитро смеющиеся смайлики.

На самой картинке изображен Цымбалюк, который звонит по телефону и произносит: "Алло, Света, я все. Еду домой, немного задержался на работе".

Напомним, как писал УНИАН, главный герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк в финале проекта вручил кольцо модели из Хмельницкого Надин Головчук, она и стала победительницей данного сезона.

