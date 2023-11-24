Зрелищно, но поверхностно: обзор фильма "Наполеон" Ридли Скотта

23 ноября 2023 года в украинский прокат вышел один из самых ожидаемых и обсуждаемых фильмов года – эпический байопик "Наполеон" от культового Ридли Скотта. Обо всех плюсах и минусах фильма читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Наполеон" (Napoleon).

О режиссере

85-летний британец Ридли Скотт в настоящее время является одним из самых уважаемых режиссеров мира, который до сих пор продолжает едва ли не каждый год выпускать громкие проекты с топ-звездами в главных ролях. Только за последние три года он выпустил такие фильмы, как историческая драма "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером, байопик "Дом Гуччи" опять же с Адамом Драйвером и Леди Гагой и, собственно, "Наполеон". Более того, на следующий год у него запланирован выход "Гладиатора 2" с Полом Мескалем и Педро Паскалем.

Всего же за свою карьеру он снял несколько десятков фильмов, среди которых "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Ганнибал", "Гладиатор", "Царство небесное", "Робин Гуд", "Прометей", "Марсианин", "Все деньги мира" и многие другие.

За все свои труды Ридли Скотт получил немалое количество престижных наград и номинаций – среди прочего у его фильмов 9 наград "Оскар" и 41 номинация на эту престижную кинопремию. Многие из его фильмов имеют статус культовых.

Поэтому неудивительно, что к каждой его новой работе приковано внимание всех критиков и киноманов, а особенно когда в центре сюжета такая знаковая и противоречивая историческая личность, как французский полководец и император Наполеон Бонапарт.

О чем новый фильм

Зрелищный исторический байопик "Наполеон" охватывает около 30 лет из жизни французского военачальника – от осады Тулона в 1793 году, ставшей первой крупной победой тогда еще капитана Наполеона, откуда началось его восхождение по карьерной лестнице, и до смерти в ссылке на острове Святой Елены.

Впрочем, пытаясь уложить в 2,5 часа весь этот насыщенный историческими событиями период, Ридли Скотту, к сожалению, не удалось снять целостное и ровное кино – фильм охватывал лишь ключевые моменты, кое-что в нем осталось нераскрытым (особенно если вы уже забыли все то, что учили в школе), кое-что было раскрыто поверхностно, а кое-чему наоборот было уделено слишком много времени.

В частности, вообще ничего не упоминалось о жизни Наполеона до 1793 года, а там было немало моментов, которые сформировали его дальнейшую судьбу. Также было недостаточно уделено внимание роли самого Наполеона в политической жизни Франции – порой складывается впечатление, что он безвольно шел за теми, кто его вел, хотя история утверждает, что он был тем еще интриганом.

В то же время Ридли Скотт вполне сознательно прибегнул к несколько вольной трактовке исторических фактов (за что нарвался на праведный гнев французских историков, которые прозвали фильм англосаксонской карикатурой).

Например, историки утверждают, что Наполеон никогда не стрелял из пушек по египетским пирамидам и не присутствовал на казни королевы Марии Антуанетты (а это, собственно, был один из ключевых моментов в фильме). Было и немало других мелочей в фильме, которые вряд ли случились на самом деле, однако были додуманы режиссером для зрелищности или драматизма.

Справедливости ради, опустил Ридли Скотт и несколько неприятных фактов из биографии Наполеона, как, например, шокирующих масштабов мародерство на захваченных территориях, возвращение рабства в колониях, установление тотального контроля над общественной жизнью во Франции, включая образование и религию, мощный репрессивный аппарат, а еще привычку бросать своих, когда что-то шло не по плану.

Уже известно, что после кинотеатрального проката на стриминговом сервисе Apple выйдет полная более чем четырехчасовая версия фильма, которая, возможно, лучше раскроет эту сложную историческую фигуру. Впрочем, все же задача режиссера, особенно столь культового – сделать версию для кинотеатров не хуже режиссерской.

Кто в главных ролях

На главную роль Ридли Скотт позвал своего давнего любимца Хоакина Феникса, с которым он снял один из своих самых успешных фильмов – "Гладиатора" 2000 года. Хотя Феникс считается одним из самых уважаемых и убедительных актеров нашего времени (у него четыре номинации на Оскар и победа за роль в "Джокере" 2019 года), многие были несогласны с таким выбором.

Дело в том, что 49-летний актер сыграл Наполеона во все периоды его жизни, в том числе в 24 и 51 год. И каким бы убедительным он ни был (опустим момент о внешнем сходстве, в конце концов, мы имеем лишь портреты Наполеона), все же на протяжении фильма очень трудно понять, сколько лет герою в той или иной сцене – и это также несколько дезориентирует зрителя.

Особенно странным это выглядит на контрасте с исполнительницей роли жены Наполеона Жозефины – Ванессой Кирби ("Цена правды", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима"). Нет, она тоже сыграла очень хорошо, но она выглядела уж слишком молодой. В реальной жизни Жозефина хоть и была признанной красавицей и законодательницей моды, но она также была на семь лет старше Наполеона, и, собственно, этим частично можно объяснить тот уровень доминирования, который она имела над мужем. В фильме же она всегда выглядит значительно моложе Наполеона, а на момент ее смерти трудно догадаться, что тогда ей было 50 лет.

С другой стороны, вызывает вопрос и само изображение отношений между Наполеоном и Жозефиной. Им было уделено в фильме очень много времени – но это выглядело скорее как некая поверхностная животная абьюзивная мыльная опера на грани любви и ненависти.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Наполеона" состоялась 14 ноября 2023 года во французской столице Париже, и, как уже упоминалось выше, он изрядно разозлил местную публику – французы обвинили Ридли Скотта в искажении истории с целью высмеять Наполеона и всю Францию.

Сам Ридли Скотт на эти обвинения в присущей ему манере ответил: "А вы там были?".

В то же время британские и американские критики были более благосклонны к новинке, особенно хвалили они актерскую игру и эпический размах фильма. Впрочем, большинство из них соглашались, что сам сюжет фильма оказался весьма сумбурным и хаотичным.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 6,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 60% одобрения от критиков и 62% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 64 балла из 100 (в целом положительные отзывы), а широкая аудитория – лишь 4,6 балла из 10 (смешанные или средние отзывы).

Наш вердикт

Финальная оценка фильма Ридли Скотта о Наполеоне, вероятно, будет зависеть от того, как его воспринимать. Если вы ожидаете от него эпического зрелища с масштабными батальными натуралистическими сценами, в которых режиссер брутально смакует разрыв животных и людей на куски, и красивыми костюмами, вам фильм может понравиться. В качестве бонуса получите эффектную массовую гибель россиян и изображение России как некоего дикого края.

Если же вы хотите исторической достоверности и категорически не воспринимаете свободный творческий подход к трактовке реальных событий ради зрелища, то могут быть проблемы. Также фильм не понравится тем, кто воспринимает Наполеона в более позитивном ключе (хотя, будем честны, он такой же захватчик, как и многие другие тираны, каким бы гениальным стратегом он ни был).

В конце концов, основной посыл фильма, по нашему мнению, был показать, насколько жестокими были военные кампании Наполеона, в первую очередь, по отношению к самим французам. В восьми десятках сражений полководец положил около 3 миллионов французов, вовсе не гнушаясь хорошо нам известной тактикой мясных штурмов. Причем далеко не всегда эти сражения проводились во имя Франции, как постоянно заявлял Наполеон нам с экрана – очень часто они были исключительно ради удовлетворения его собственных амбиций и эго.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко