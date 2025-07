УНИАН делится впечатлениями о новинке от Marvel.

24 июля 2025 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Фантастическая 4: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps), возвращающий любимых героев комиксов в киновселенную Marvel. Какой выдалась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Последние пару лет выдались крайне неудачными для Marvel. Кинокомпания, которая в начале 2010-х вернула интерес зрителей к кинокомиксам, по завершению "Саги бесконечности" в 2019 году не смогла угадать, как строить свою киновселенную дальше. Сделав ставку на масштабирование и введение новых персонажей, выпуская по несколько фильмов и сериалов в год, Marvel в итоге настолько перенасытила зрителя, что ее доходы начали резко падать, а реакции от критиков и зрителей были далеко не самые лучшие.

Недавно сам босс Marvel Кевин Файги признал, что зрители перестали ходить на фильмы студии в кинотеатры в том числе из-за того, что они считали, что для понимания фильмов им нужно будет пересматривать все сериалы последних лет (и будем честны, шоу вроде "Женщина-Халк", "Тайное вторжение", "Мисс Марвел" или "Эхо" были либо откровенно лажевыми, либо ориентированными на узкую публику). Именно в этом факте он видит причину кассового провала предыдущего фильма киновселенной "Громовержцы" – несмотря на положительные отзывы критиков и зрителей, он не сумел окупиться.

Впрочем, в Marvel все еще верят в возможность исправить ситуацию и "сделать фильмы о супергероях great again", в первую очередь благодаря перезапуску "Фантастической четверки" – все же, это одни из самых популярных героев комиксов в истории. Тем более, что их конкурентам из DC это удалось благодаря последнему "Супермену".

Отметим, что это далеко не первая экранизация комиксов о "Фантастической четверке". Эта вымышленная команда астронавтов – Рид Ричардс, Сью Шторм, Джонни Шторм и Бен Гримм, получившие свои необычайные способности после инцидента в Космосе, была придумана Стеном Ли и Джеком Кирби в 1961 году для Marvel Comics. Главным их антагонистом в комиксах был Доктор Дум (Виктор фон Дум) – бывший однокурсник Рида Ричардса и будущий правитель вымышленного государства Латверия.

Первый анимационный сериал The Fantastic Four на базе этих комиксов был снят в 1967 году – он имел лишь один сезон на 20 эпизодов. Еще один мультсериал The New Fantastic Four вышел в 1978 году – он также состоял из одного 13-серийного сезона. Далее был анимационный перезапуск 1994 года, который продержался три сезона, а позже историю вернули на "малые экраны" в 2006 году – под названием Fantastic Four: World's Greatest Heroes. Этот сериал имел только один сезон, но он растянулся на четыре года – последний 26-й эпизод вышел только в 2010 году.

Первая попытка снять игровой фильм по мотивам комиксов о "Фантастической четверке" состоялась в 1994 году. Впрочем, эта лента так и не была выпущена на экраны официально. Дело в том, что тогдашний руководитель немецкой кинокомпании Constantin Film Бернд Айхингер выкупил права на съемки фильма о "четверке" еще 1986 году после четырех лет напряженных переговоров. Впрочем, за несколько последующих лет процесс съемок так и не смогли начать, поэтому когда срок действия соглашения между Constantin Film и Marvel истекал, Айхингер решил снять малобюджетный фильм всего лишь за 1 миллион долларов с малоизвестными актерами в главных ролях. Когда же лента была готова, ее выпуск внезапно отменили – поговоривают, владелец основанной в 1993 году Marvel Studios Ави Арад очень не хотел, чтобы мир увидел эту низкопробную работу, поэтому приказал уничтожить все ее копии. Впрочем, пиратские записи фильма все равно почти сразу начали путешествовать по миру, а с развитием Интернета оказались в свободном онлайн-доступе.

Впрочем, Айхингеру таки удалось экранизировать "Фантастическую четверку" – в 2005 году вышел одноименный блокбастер с бюджетом почти 100 миллионов долларов с Йоеном Гриффиддом, Джессикой Альбой, Майклом Чиклисом, Крисом Эвансом и Джулианом МакМехоном в главных ролях. Лента получила посредственные отзывы, но была успешной в прокате, поэтому в 2007 году вышел ее сиквел "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера". Второй фильм имел еще больший бюджет и также сумел неплохо заработать в прокате, и даже получил отзывы немного получше (впрочем, все еще посредственные). Изначально планировался еще третий фильм франшизы, но его впоследствии отменили.

Позже перезапуском фильмов о "Фантастической четверке" занялась студия 20th Century Fox, но ее попытка 2015 года с Майлзом Теллером, Майклом Б. Джорданом, Кейт Марой, Джейми Беллом и Тоби Кеббеллом обернулась полным провалом. Ленту критиковали буквально за все – от мрачного тона и плохо раскрытых персонажей до слабых актерской игры и спецэффектов. Фильм получил оценки, даже хуже фильма 1994 года, и не сумел окупиться в прокате.

В 2022 году стало понятно, что героев "Фантастической четверки" включат в киновселенную Marvel. Первая попытка состоялась в фильме "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" 2022 года, где версию Рида Ричардса с Земли-838 в небольшом камео сыграл Джон Красински ("13 часов: Тайные воины Бенгази", "Тихое место", "Воображаемые друзья").

Впрочем, почти сразу стало известно, что главные роли в новом фильме сыграют другие актеры: их имена официально объявили 14 февраля 2024 года.

Между тем, снимать новинку доверили Мэтту Шекману, который до этого работал над многими популярными сериалами, среди которых, "Доктор Хаус", "Фарго", "Хорошая жена", "Игра престолов" и "ВандаВижн".

В 2024 году Крис Эванс повторил роль Джонни Шторма из фильмов 2005 и 2007 годов в блокбастере "Дэдпул и Росомаха", но это было скорее камео-сюрприз, чтобы порадовать фанатов.

Между тем, корабль "Фантастической четверки" также появился во второй сцене после титров фильма "Громовержцы" 2025 года.

О чем фильм

События фильма "Фантистическая четверка: Первые шаги" происходят на Земле-838 (напомним, основные события киновселенной Marvel до этого развивались на Земле-616). Это ретрофутуристическая версия нашей планеты в стиле 1960-годов, отсылающая к стилистике оригинальных комиксов и первого мультсериала о "Фантастической четверке".

В новой ленте участники "четверки" показаны уже через четыре года после того, как они обрели свои необычайные способности. С тех пор они стали защитниками своего мира, регулярно спасая его от различных угроз. На Земле-838 они настоящие герои и ролевые модели. Люди их обожают, к ним прислушиваются мировые лидеры, а их образы всячески используются в маркетинговых целях и на телевидении.

Но на этот раз им приходится столкнуться с невиданной до этого угрозой. Когда кажется, что все у них складывается идеально, а Рид и Сью вот-вот станут родителями, на Землю прилетает загадочная Серебряная Серферка. Она сообщает человечеству, что вскоре их планету уничтожит пожиратель миров Галактус – и никто не сможет ему помешать, поэтому советует людям просто насладиться последними днями жизни в компании близких.

Конечно, команда "Фантастической четверки" сдаваться не планирует – они бросают вызов Галактусу, но в процессе понимают, что одних их научных знаний и технологических примочек будет недостаточно. Также героям придется преодолеть внутренние противоречия в команде, решить сложные моральные дилеммы и объединить мир.

Актеры и персонажи

Для новой "Фантастической четверки" Marvel собрала настоящий dream-каст. Роль Рида Ричардса (он же "Мистер Фантастик") получил главный любимец публики последних лет Педро Паскаль, о котором уже шутят, что ни одна большая франшиза без него не обходится. В частности, он сыграл главные роли в сериалах "Мандалорец" и "Последние из нас", а также появился в фильмах "Гладиатор II", "Материалисты" и "Эддингтон".

Тем временем, роль Сью Шторм (она же "Женщина-невидимка") досталась Ванессе Кирби ("Наполеон", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима"). Джозеф Квинн ("Оверлонд", "Гладиатор II", "Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") сыграл Джонни Шторма (он же "Человек-факел"), а Эбон Мосс-Бахрах (сериал "Медведь") воплотил образ Бена Гримма (он же "Существо").

При этом роль Галактуса исполнил Ральф Инесон ("Ведьма", "Творец", "Носферату", франшиза "Гарри Поттер"), а Серебряной Серферки – Джулия Гарнер (сериалы "Озарк", "Американцы", "Изобретая Анну").

Также в фильме задействованы Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Черная птица"), который сыграл Харви Элдера / Человека-крота, правителя подземного города "Субтерания", и Наташа Лионне (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс"), которой досталась роль школьной учительницы Рэйчел Розман, интерес к которой проявляет Бен Гримм.

Сцена после титров

У фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" есть две дополнительные сцены, впрочем, фактически важной для дальнейшей судьбы киновселенной Marvel является лишь первая межтитровая – и ее мы советуем вам дождаться (сами увидите почему). Тем более, если верить слухам в СМИ, снимали ее братья Руссо – они были режиссерами хитовых "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" и они же будут снимать следующие фильмы серии "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны", которые выйдут в 2026 и 2027 годах соответственно. Уже известно, что герои "Фантастической четверки" появятся в этих фильмах, а главным злодеем там будет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего (который ранее играл "Железного человека" в киновселенной Marvel).

Между тем, вторая сцена скорее юмористическая и наверняка порадует настоящих фанатов вселенной "Фантастической четверки". Поэтому если вы очень спешите успеть до закрытия метро или начала комендантского часа, вы много не потеряете, если не досидите до нее.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 21 июля 2025 года в Лос-Анджелесе, и первые отзывы о нем довольно теплые. Критики хвалят ленту за уважение к первоисточнику, работу художника-постановщика, музыку, костюмы и душевность.

Это первый фильм о "Фантастической четверке", который получил от критиков более 37% одобрения на Rotten Tomatoes и более 45 баллов из 100 на Metacritic.

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 89% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Используя безупречный актерский состав и привлекательный ретро-дизайн 1960-х годов, эта версия "Фантастической четверки" достойно представляет Первую семью Marvel", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Фантастическая четверка" – это одни из самых любимых героев комиксов для многих людей, и особенно детей. Эти герои – неправдоподобно идеальные, высоконравственные и правильные, и, вероятно, именно это и привлекает их поклонников.

В "Первых шагах" они представлены как идеальная семья, но каждый в ней получает свою заслуженную долю внимания. А еще они не жертвуют человечеством ради собственных интересов, а действительно стремятся спасти всех. И неудивительно, что во всей этой истории важную роль играет ребенок.

В целом, фильм продолжает мораль, на которой базировались "Громовержцы" – только объединившись и направив все свои силы на общую победу над врагом можно победить. Вероятно, эта линия будет использоваться и дальше в киновселенной Marvel, которая в последнее время много уделяла внимание противоречиям среди героев. Эх, поучились бы лидеры реального мира такому единству...

Сам фильм по настроению очень приятный и легкий по восприятию, радует фанатов многочисленными пасхалками, приправлен юмором и красиво выглядит. Ну и, конечно, там есть Педро Паскаль. Чего вам еще нужно для счастья?

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

Марина Григоренко