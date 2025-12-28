Стало известно, кто победил в 16-м сезоне шоу 'МастерШеф'

Этот финалист поразил больше всего судей своими блюдами.

Стало известно имя победителя 16-го сезона популярного кулинарного шоу "МастерШеф".

Вчера, 27 декабря, состоялся финал проекта, на котором трое участников - Саша, Галина и Дарья - боролись за звание лучшего кулинара страны.

Сначала они получили три мастер-класса от судей шоу: Эктора Хименеса-Браво, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского. А уже потом каждый из них должен был показать, как усвоил информацию и воспроизвести все, что увидели самостоятельно за полтора часа. В частности, Галине досталось жарка стейка, Саше - приготовление картофельного пюре, а Дарье - монгольский биф в сковороде wok.

В результате, за шаг до победы проект покинула Галина из-за ошибки с обжаркой мяса. Поэтому, суперфиналистами стали Саша и Дарья.

В решающей битве за главный приз - обучение в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже - они должны были придумать свою концепцию ресторана и поразить судей тремя блюдами, которые объединены общей идеей. Лучше всего это удалось сделать 25-летнему Саше, который и стал победителем 16 сезона "МастерШеф".

"Это был долгий и трудный путь. Спасибо каждому, кто верил", - написал кулинар из Винницы в своем Instagram.

"МастерШеф" 16 сезон - что известно о победителе шоу Александре Зубко

Александр Зубко родился в небольшом селе в семье рабочих. С детства любил помогать родителям на кухне и начал увлекаться кулинарией. Впоследствии получил первые заказы на торты и стал кондитером.

Напомним, ранее стало известно, что во время атаки россиян пострадала экс-фудпродюсер "МастерШеф".

