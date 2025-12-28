Девушка сообщила, что принимает его выбор.

Финалистка 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина, которая покинула проект последней, прокомментировала выбор актера Тараса Цымбалюка.

Девушка, которую после финала активно поддерживают в сети, опубликовала в своем Instagram-аккаунте эмоциональное сообщение. Она назвала церемонию роз, во время которой "холостяк" решил с ней попрощаться, тяжелой. И это несмотря на то, что накануне у них было невероятное свидание:

"Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать. А потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди. Когда зашла в зал и подошла к Тарасу, уже все поняла по глазам... просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню даже, как дошла до машины и что говорила...".

Комментарии Цымбалюка девушка услышала только во время премьеры десятого выпуска. Настя призналась, что после просмотра снова вспомнила о тех ощущениях. Она также поблагодарила всех, кто поддержал ее в тот день. Отдельную благодарность финалистка выразила самому Тарасу.

Видео дня

"За разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно "фантомная встреча". Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут", - написала девушка.

В комментариях Анастасию поддержали актриса Наталка Денисенко, ведущий шоу Григорий Решетник и другие участницы "Холостяка" - Ирина Кулешина, Юлия Коренюк и Дарья Романец. Отозвался и Цымбалюк, оставив такое сообщение:

"Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".

Напомним, до последнего выпуска шоу "Холостяк-14" дошли три участницы - Настя Половинкина, Надин Головчук и Ира Пономаренко. С последней Тарас попрощался еще в начале серии, а в финале выбирал между менеджером и моделью.

Вас также могут заинтересовать новости: