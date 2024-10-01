Бенефис Леди Гаги: обзор фильма "Джокер: Безумие на двоих"

УНИАН делится впечатлением о сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом.

3 октября 2024 года в украинский прокат выходит криминальный триллер с элементами мюзикла "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux), в котором компанию Хоакину Фениксу составила поп-звезда Леди Гага. Удачным ли оказался этот смелый эксперимент от Тодда Филлипса, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Суперзлодей Джокер является одним из самых ярких персонажей во вселенной Бэтмена по комиксам DC, а на экранах можно было увидеть его гениальные воплощения в исполнении Джека Николсона ("Бэтмен" Тима Бертона 1989 года) и Хита Леджера ("Темный рыцарь" Кристофера Главного 2008 года). И еще была не очень удачная попытка вернуть персонажа на экраны с помощью Джареда Лето в фильме "Отряд самоубийц" 2016 года.

Поэтому когда стало известно, что режиссер Тодд Филлипс, до этого больше всего известный по комедийной франшизе "Мальчишник в Вегасе" и еще нескольким комедиям, решил снять новый фильм о Джокере, многие отнеслись к этому скептически – мол, зачем?

Впрочем, на выходе в 2019 году зрителям представили совершенно новое видение Джокера. Это уже был не безумный гений криминального мира, а психически нездоровый клоун-неудачник, который живет в однокомнатной квартире с жестокой матерью, не имеет друзей и любви, все постоянно над ним издеваются, а его шутки совсем не смешные. Он сбегает от суровой реальности в воображаемый мир в своей голове, уже не отличая, что происходит на самом деле, а что нет. Пока его темная сторона не вырывается наружу.

Все это происходит на фоне утопающего в коррупции и преступности Готэма, жители которого каким-то странным образом делают из лузера Флека своего героя-мученика, даже несмотря на то, что он убил нескольких человек, в том числе одного в прямом эфире.

О чем новый фильм

События фильма "Джокер: Безумие на двоих" происходят примерно через два года после финала первого фильма. Артур Флек содержится в печально известной психиатрической больнице "Аркхэм" в ожидании судебного процесса над ним. Жизнь его там тяжелая – над ним постоянно издеваются охранники и он чувствует себя абсолютно одиноким. Пока судьба не сводит его с новой пациенткой, которая становится его родственной душой.

Вдохновленный любовью, Артур превращает суд в настоящее шоу. Однако, как и раньше, он все еще не может отличить реальность от бреда, порожденного его больным разумом.

Немалая часть нового фильма сопровождается песнями, большая часть из которых является отражением того, что происходит в голове у Флека.

Актеры и персонажи

Если в первом фильме, несмотря на присутствие в касте актеров уровня Роберта де Ниро ("Таксист", "Крестный отец 2", "Славные парни", "Убийцы цветочной луны"), главной звездой все равно стал Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") – собственно, большинство зрителей запомнили только его, то во втором фильме одеяло на себя перетянула поп-певица Леди Гага, для которой это далеко не первая роль в кино.

Свою первую роль на экране 15-летняя Стефани Джерманотта (настоящее имя звезды) сыграла в культовом сериале "Клан Сопрано", но это было совсем небольшое появление на экране. Уже после того как она стала известна под псевдонимом Леди Гага в конце нулевых, ее начали приглашать на гостевые роли в популярных фильмах и сериалах, от "Симпсонов" до "Города грехов 2". Впрочем, первую главную роль она получила в сериале "Американская история ужасов: Отель" в 2015 году.

По-настоящему же Леди Гагу оценили как серьезно актрису после выхода музыкальной драмы "Звазда родилась" Брэдли Купера, где она сыграла центральную роль молодой талантливой певицы, которая достигает успеха после встречи с проблемным кантри-певцом – но в итоге их союз оборачивается трагедией. За эту роль Стефани получила номинацию на "Оскар" как лучшая актриса, а также золотую статуэтку за лучшую песню.

Далее был байпик "Дом Гуччи" Ридли Скотта, в котором Гага уже не пела. Однако, очевидно, дальше режиссеры решили, что не стоит упускать шанс использовать на экране основной талант певицы – и так "Джокер 2" стал мюзиклом. Причем поет в нем Леди Гага настолько много, что под конец часть зрителей на нашем допремьерном показе уже начинала от этого уставать. Да, пела она хорошо, но все же было немножко слишком.

Что касается Феникса, то он выдал традиционно для себя высокий уровень актерской игры, но все же во время просмотра не покидала мысль "Да ведь это уже было". Все та же болезненная худоба и сгорбленная осанка, все тот же истерический смех, все те же страдания маленького человека, к которому мир был несправедлив – все то, чем Феникс "взял" зрителей и критиков в 2019 году, за что он был отмечен долгожданным "Оскаром" (с четвертой попытки). Но во второй раз это уже выглядит как повторение.

Помимо Феникса и Гаги, в фильме также сыграли Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина"), которому досталась роль одного из охранников в "Аркхэме", Гарри Лоути ("Бледно-голубой глаз", сериал "Индустрия"), воплотивший образ прокурора Харви Дента, и Кэтрин Кинер ("Ловушка", "Проект "Адам"), исполнившая роль адвоката Артура Флека Марианны Стюарт.

Также к роли безответного любовного интереса Джокера из первой части, циничной матери-одиночки Софи Дюмон вернулась Зази Битц ("Дедпул 2", "Скоростной поезд"), но ее появление на экране было совсем непродолжительным.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Джокера 2" состоялась 4 сентября 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале, где он соревновался в основном конкурсе за главную награду.

Первые отзывы критиков о фильме были довольно сдержанные. Как и в случае с первым фильмом, сиквел хвалили за визуальную часть, костюмы, музыку и игру главных актеров, но ругали за сценарий, затянутость и излишнюю перегруженность сюжета.

Как вы уже поняли из отзывов, "Золотого льва" Венеции фильм не получил, но жюри фестиваля отметило наградой за лучший саундтрек исландскую виолончелистку Гильдур Гуднадоттир, которая также отвечала за музыку и для первого "Джокера".

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 63% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 54 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Вполне ожидаемо сиквел "Джокера" не сумел повторить вау-эффект первой части. По сути, зрителям показали то же самое, но с пением.

При этом песен было действительно много – по факту, действительно крутыми музыкальными постановками здесь были два-три номера, тогда как в других случаях можно было бы без этого обойтись. Складывается впечатление, что режиссер просто хотел лишний раз заполнить время и пространство искусным пением Леди Гаги, хотя большинство из этих песен можно было бы легко втиснуть в любой другой фильм с любым другим сюжетом, причем с использованием тех же костюмов.

В то же время где-то на середине фильм начинает казаться затянутым, и песни еще больше его затягивают. По факту ж самого развития сюжета в фильме максимум на полчаса. И это при том, что в финальный монтаж не попали некоторые кадры, показанные в трейлерах. Хотя, возможно, это был специальный ход, чтобы запутать зрителя, но именно эти кадры были едва ли не самыми яркими.

Есть и вопросы к персонажам – Артур Флек как-то не вызывает сочувствия и одновременно он не сумел стать гениальным преступником, тогда как персонаж Харли Квинн просто на выходе оказывается пустышкой (а, может, его и вовсе не существовало). И остается совершенно непонятно, как такой персонаж, как Флек, сумел получить столь большую армию поклонников и стал символом борьбы с системой.

А вот что в фильме действительно удалось, так это картинка – он правда очень красивый, атмосферный, с великолепными саундтреком и костюмами, а также мастерской актерской игрой Гаги и Феникса, при этом первая явно здесь сумела выйти на передний план. Вот такое торжество формы над содержанием.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко