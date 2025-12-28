Известная украинская актриса эмоционально высказалась о поведении российских коллег

Людмила также вспомнила поездку в РФ, после которой туда не возвращалась.

Народная артистка Украины, актриса театра и кино Людмила Смородина высказалась о российских коллегах.

Она отметила, что до начала полномасштабного вторжения россияне часто приезжали в Украину со спектаклями и позволяли свое неадекватное поведение.

"На наши антрепризные спектакли не ходили - да их почти и не было. Преимущественно гастролировали российские. Зрители платили бешеные деньги, кричали "браво". И половина тех артистов выходила на сцену навеселе. Украинские актеры себе такого никогда не позволяли. А те артисты нас ни во что не ставили - не все, конечно, но многие", - отметила актриса в интервью OBOZ.UA.

Людмила также вспомнила поездку в Москву со спектаклем вместе с актером Богданом Ступкой. Тогда она также увидела огромную разницу между украинцами и россиянами.

"Нам заказали отель - все вроде как следует. В конце выступления предупредили, что хотят отметить и просят зайти в ресторан. У нас это привычно - фуршет, встречи с коллегами после спектакля. Но когда мы принимали их в Киеве, то никто к столу не подходил, пока не появлялись гости. А там все было иначе: мы закончили спектакль, переоделись, пришли - а на столах уже ничего не было. Казалось, что нас даже не заметили. Мы голодные, негде прижаться... Когда Ступка это увидел, сказал: "Поехали домой". Мне то, что я увидела, очень не понравилось. Но я никогда не питала иллюзий относительно России", - рассказала Смородина.

