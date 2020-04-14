Рэпер Pitbull выпустил песню о пандемии коронавируса
13:25, 14 апреля 2020Кино и музыка
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Доходы от песни будут переданы организациям, которые помогают в борьбе с коронавирусом.
Доходы от песни пойдут в организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом \ скриншот с видео
Американский рэпер Pitbull представил сингл под названием I Believe That We Will Win ("Я верю, что мы победим") о пандемии коронавируса.
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В песне, которую музыкант назвал гимном мира, есть текст: "Вы знаете, что распространяется быстрее любого вируса? Это страх. И когда речь идет о страхе, вы можете либо забыть все и бежать, либо вы можете справиться со всем и подняться".
Как написал музыкант на своей странице в Instagram, доходы от песни пойдут в благотворительные организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом.
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