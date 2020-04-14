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Рэпер Pitbull выпустил песню о пандемии коронавируса

13:25, 14 апреля 2020
Кино и музыка
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Доходы от песни пойдут в организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом \ скриншот с видео

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В песне, которую музыкант назвал гимном мира, есть текст: "Вы знаете, что распространяется быстрее любого вируса? Это страх. И когда речь идет о страхе, вы можете либо забыть все и бежать, либо вы можете справиться со всем и подняться".

Как написал музыкант на своей странице в Instagram, доходы от песни пойдут в благотворительные организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

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Теги: #певец#клип#песня