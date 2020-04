Рэпер Pitbull выпустил песню о пандемии коронавируса

Доходы от песни будут переданы организациям, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

Американский рэпер Pitbull представил сингл под названием I Believe That We Will Win ("Я верю, что мы победим") о пандемии коронавируса.

В песне, которую музыкант назвал гимном мира, есть текст: "Вы знаете, что распространяется быстрее любого вируса? Это страх. И когда речь идет о страхе, вы можете либо забыть все и бежать, либо вы можете справиться со всем и подняться".

Как написал музыкант на своей странице в Instagram