Режиссер фильма "Не время умирать" не будет дорабатывать его из-за переноса премьеры

По словам постановщика, фильм получился отличным.

Режиссер Кэри Фукунага не намерен дорабатывать новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", не смотря на время, которое появилось после переноса премьеры на осень.

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Об этом он написал на вопрос фанатов в соцсетях, передает ComingSoon. По словам режиссера, на момент, когда премьеру отменили, лента была полностью готова и фильм получился отличным, поэтому нет необходимости его дорабатывать.

В то же время, постановщик отметил, что был бы не против внести коррективы и "отполировать" сюжет, так как этим можно заниматься бесконечно, однако все упирается в деньги. "Фильм великолепен, надеюсь, вы почувствуете то же самое, когда он выйдет", - написал Фукунага.

25-й фильм о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом должен был выйти в украинском прокате 9 апреля, однако был перенесен из-за коронавируса на 12 ноября.