The Weeknd выпустил три неизданных бонус-трека
14:14, 31 марта 2020Кино и музыка
14 0
Эти композиции не вошли в новый альбом музыканта под названием After Hours, выход которого состоялся 20 марта.
The Weeknd опубликовал три неизданных бонус-трека \ скриншот с видео
Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал три неизданных бонус-трека - Nothing Compares, Missed You и Final Lullaby.
Читайте такжеThe Weeknd выпустил клип на песню In Your Eyes
Эти композиции не вошли в новый альбом музыканта под названием After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.
After Hours - четвертая студийная работа музыканта и первый релиз за два года. Альбом возглавил Billboard 200 и установил рекорд недельных прослушиваний для R&B-пластинок (220 млн). Предыдущий рекорд также принадлежал The Weeknd (альбом Starboy).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter