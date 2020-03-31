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The Weeknd выпустил три неизданных бонус-трека

14:14, 31 марта 2020
Кино и музыка
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The Weeknd опубликовал три неизданных бонус-трека \ скриншот с видео

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Эти композиции не вошли в новый альбом музыканта под названием After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.

After Hours - четвертая студийная работа музыканта и первый релиз за два года. Альбом возглавил Billboard 200 и установил рекорд недельных прослушиваний для R&B-пластинок (220 млн). Предыдущий рекорд также принадлежал The Weeknd (альбом Starboy).

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Теги: #песни#музыкант