The Weeknd выпустил три неизданных бонус-трека

Эти композиции не вошли в новый альбом музыканта под названием After Hours, выход которого состоялся 20 марта.

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал три неизданных бонус-трека - Nothing Compares, Missed You и Final Lullaby. Читайте такжеThe Weeknd выпустил клип на песню In Your Eyes Эти композиции не вошли в новый альбом музыканта под названием After Hours, релиз которого состоялся 20 марта. After Hours - четвертая студийная работа музыканта и первый релиз за два года. Альбом возглавил Billboard 200 и установил рекорд недельных прослушиваний для R&B-пластинок (220 млн). Предыдущий рекорд также принадлежал The Weeknd (альбом Starboy).

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