Вкусно по-домашнему: рецепт яичной лапши

Приготовленная дома яичная лапша не идет ни в какое сравнение с приобретенной в магазине.

Приготовленная в домашних условиях ячневая лапша – это очень вкусно.

Вкусная домашняя яичная лапша не идет ни в какое сравнение с приобретенной в магазине. Готовить лапшу дома несложно. А тесто можно нарезать полосками желаемого размера.

Домашняя яичная лапша

Яйцо – 1 шт.

Желтки – 3 шт.

Мука – 2 ст.

Вода холодная – 3 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Зелень петрушки – по вкусу

Взбить яйцо и желтки до однородности и легкой пены. Добавить воду и соль, тщательно перемешать. Постепенно ввести просеянную муку.

Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, хорошо вымесить. Разделить его на три части. Раскатать каждую часть в пласт, толщиной 3 мм.

Нарезать тесто полосками желаемого размера.

Вскипятить воду, посолить ее (можно варить лапшу в курином бульоне). Выложить в воду яичную лапшу, варить 7-9 минут, до мягкости, а затем слить воду. Готовую лапшу можна посыпать измельченной зеленью петрушки.

Блюда, в состав которых входит домашняя лапша, в целом являются очень разнообразными. Так, вкусными и наваристыми получаются супы с лапшой. Также она может быть с разнообразными соусами, грибами, мясом, морепродуктами, овощами, молоком и другими продуктами.

Если хотите хранить лапшу, то следует просушить нарезанный тонким слоем лапшу на чистой сухой поверхности, прикрыв сверху, не на сквозняке. Сложить в пакетик и поставить в сухое темное место.

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