Ароматное варенье из смородины: рецепты сладкой заготовки на зиму
Варенье из смородины – это набор витаминов на всю холодную зиму.
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Особенно ценится это варенье за прекрасный насыщенный по цвету сироп и целые сладкие ягодки, которые очень хорошо подойдут для разнообразной выпечки.
Можно готовить смородиновое варенье с добавлением в него, например, лимонов или апельсинов, тогда аромат этого лакомство получается смешанным.
Варенье из черной смородины Пятиминутка
- Черная смородина - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Вода - 150 мл
Промыть очищенные ягоды черной смородины и всыпать их в кастрюлю или емкость с антипригарным дном. Засыпать сахарным песком и залить воды. Нагреть все ингредиенты, перемешав между собой.
Томить смесь с момента закипания примерно 5-6 минут до полного растворения сахарных кристаллов, а затем распределить варенье в сухие прогретые банки с помощью половника, закрутив их горячими крышками.
Перевернуть каждую банку с жидким смородиновым вареньем верх дном и дать ей остыть в этом положении, а затем положить в кладовую.
Джем из смородины без косточек
- Смородина - 1 кг
- Сахар - 1 кг
Смородину перебрать и промыть. Оставить ягоды в сите, чтобы лишняя вода стекла. Подготовленные ягоды смородины измельчаем в пюре с помощью мясорубки или блендера.
Небольшими порциями перетереть ягодное пюре через мелкое сито, удаляя косточки и кожицу.
Полученную ягодную массу в эмалированной посуде довести на малом огне до первых пузырьков. Всыпать сахар (в соотношении 1:1 к массе протертого через сито ягодного пюре), постоянно помешивать, чтобы он растворился.
Варить джем из черной смородины 5 минут после закипания, на малом огне, помешивая.
Разложить горячий джем из смородины на зиму по простерилизованным сухим банкам. Закрыть банки с джемом стерильными сухими крышками. Переворачивать не нужно.
Хранить джем из смородины в прохладе, без солнечных лучей.
Варенье из черной смородины и лимона
- Черная смородина - 2 кг
- Сахар - 2 кг
- Сок лимона - 4 ст. л.
Ягоду перебрать, помыть, дать стечь лишней воде. Положить в кастрюлю с толстым дном, засыпать сахаром, непрерывно помешивать. Как только варенье закипело, добавить сок лимона, варить 5-7 минут и разложить по стерилизованным баночкам. Закрутить, охладить и положить в холодильник.
Перетертая с сахаром черная смородина
- Смородина черная - 1 кг
- Сахар - 800 г
Смородину перебрать, промыть, очистить от веточек и хвостиков. Переложить ее в сито и дать стечь лишней воде. Измельчить ягоды блендером или мясорубкой в однородное пюре.
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В протертую массу добавить сахар и тщательно перемешать. Оставить смородину до полного растворения сахара на сутки, при этом на ночь убрать в холодильник.
Достать смородину из холодильника, перемешать. Разложить ягодное пюре по стерилизованным банкам, закрыть стерильными крышками и убрать в холодильник. Также можно сложить в контейнеры для заморозки и хранить в морозильной камере.
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