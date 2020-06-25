Ароматное варенье из смородины: рецепты сладкой заготовки на зиму

Варенье из черной смородины не только очень вкусное, но еще и очень полезное.

Варенье из смородины – это набор витаминов на всю холодную зиму.

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Особенно ценится это варенье за прекрасный насыщенный по цвету сироп и целые сладкие ягодки, которые очень хорошо подойдут для разнообразной выпечки.

Можно готовить смородиновое варенье с добавлением в него, например, лимонов или апельсинов, тогда аромат этого лакомство получается смешанным.

Варенье из черной смородины Пятиминутка

Черная смородина - 1 кг

Сахар - 1 кг

Вода - 150 мл

Промыть очищенные ягоды черной смородины и всыпать их в кастрюлю или емкость с антипригарным дном. Засыпать сахарным песком и залить воды. Нагреть все ингредиенты, перемешав между собой.

Томить смесь с момента закипания примерно 5-6 минут до полного растворения сахарных кристаллов, а затем распределить варенье в сухие прогретые банки с помощью половника, закрутив их горячими крышками.

Перевернуть каждую банку с жидким смородиновым вареньем верх дном и дать ей остыть в этом положении, а затем положить в кладовую.

Джем из смородины без косточек

Смородина - 1 кг

Сахар - 1 кг

Смородину перебрать и промыть. Оставить ягоды в сите, чтобы лишняя вода стекла. Подготовленные ягоды смородины измельчаем в пюре с помощью мясорубки или блендера.

Небольшими порциями перетереть ягодное пюре через мелкое сито, удаляя косточки и кожицу.

Полученную ягодную массу в эмалированной посуде довести на малом огне до первых пузырьков. Всыпать сахар (в соотношении 1:1 к массе протертого через сито ягодного пюре), постоянно помешивать, чтобы он растворился.

Варить джем из черной смородины 5 минут после закипания, на малом огне, помешивая.

Разложить горячий джем из смородины на зиму по простерилизованным сухим банкам. Закрыть банки с джемом стерильными сухими крышками. Переворачивать не нужно.

Хранить джем из смородины в прохладе, без солнечных лучей.

Варенье из черной смородины и лимона

Черная смородина - 2 кг

Сахар - 2 кг

Сок лимона - 4 ст. л.

Ягоду перебрать, помыть, дать стечь лишней воде. Положить в кастрюлю с толстым дном, засыпать сахаром, непрерывно помешивать. Как только варенье закипело, добавить сок лимона, варить 5-7 минут и разложить по стерилизованным баночкам. Закрутить, охладить и положить в холодильник.

Перетертая с сахаром черная смородина

Смородина черная - 1 кг

Сахар - 800 г

Смородину перебрать, промыть, очистить от веточек и хвостиков. Переложить ее в сито и дать стечь лишней воде. Измельчить ягоды блендером или мясорубкой в однородное пюре.

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В протертую массу добавить сахар и тщательно перемешать. Оставить смородину до полного растворения сахара на сутки, при этом на ночь убрать в холодильник.

Достать смородину из холодильника, перемешать. Разложить ягодное пюре по стерилизованным банкам, закрыть стерильными крышками и убрать в холодильник. Также можно сложить в контейнеры для заморозки и хранить в морозильной камере.

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