Вкусная и ароматная картошка с мясом: как приготовить блюдо в духовке

Запеченная картошка с любым мясом - невероятно ароматное и сытное блюдо.

Сочетание картофеля и мяса, запеченных в духовке, никого не оставит равнодушным!

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Это блюдо очень сытное, вкусное и несложное в приготовлении. Тем более, что запеченный картофель с мясом гораздо полезнее жареного. Мясо можно брать любое: свинину, говядину, индейку, курятину. А, если добавить разнообразные специи, блюдо получается очень пряным, а картошка приобретает красивый золотистый цвет.

Картошка с мясом прекрасно подойдет как для повседневного, так и праздничного стола. Хорошим дополнением к блюду могут быть свежие овощи или салат.

Запеченная свинина с картофелем в сливках

Свинина (мякоть) - 600 г

Картофель - 1 кг

Лук репчатый - 1-2 шт.

Паприка молотая - 0,5 ч. л.

Куркума - 0,5 ч. л.

Перец красный и черный молотый - по 0,5 ч. л.

Масло подсолнечное - для жарки

Мука пшеничная - для панировки

Сливки (10-15%) - 200 мл

Соль - по вкусу

Свинину нарезать не мелкими кусками, посолить и поперчить. Обвалять мясо в муке и обжарить на масле до румяной корочки.

Картофель почистить и нарезать крупными кусками. Посыпать паприкой и куркумой, перемешать. Слегка обжарить ее в разогретом масле.

В форму для запекания выложить мясо, сверху выложить картофель и посолить. Нарезать крупными кусками лук и произвольно разложить ее между картофелем.

Залить картофель с мясом сливками. Запекать в духовке при 180°С около 35-40 минут. Готовую румяную картошечку с мясом можно подавать сразу.

Запеканка из картофеля и куриной грудки

Куриная грудинка - 700 г

Картофель - 700 г

Лук - 100 г

Сыр - 70 г

Сметана - 2 ст.л.

Вода - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец острый молотый - по вкусу

Растительное масло - 1 ст.л.

Итальянские травы - по вкусу

Картофель почистить и нашинковать тонкими кольцами высотой в полсантиметра. Выложить половину ломтиков картофеля первым слоем в предварительно смазанную маслом форму и посолить по вкусу.

Луковицу нашинковать тонкими кольцами или полукольцами. Половину лука выложить в форму сверху на картофель.

Куриную грудку вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Нарезать ее на небольшие кусочки, посолить и поперчить.

В отдельной миске смешать сметану, воду и прованские травы. На курицу сверху выложить вторую часть нарезанного лука и залить сметанным соусом.

Последним слоем выложить оставшийся картофель. Посыпать запеканку сыром, натертым на мелкой терке. Запекать курицу с картофелем в течение 40 минут при температуре 180°С. На поверхности должна образоваться румяная сырная корочка.

Картошка с мясом в рукаве

Свинина - 500 г

Картофель - 350 г

Растительное масло - 1-2 ст. л.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Специи - по вкусу

Чеснок - 3 зубка

Розмарин - 1 веточка

Картофель очистить от кожуры и нарезать крупными кружочками. Выложить картофель в рукав для запекания, предварительно зафиксировав конец рукава зажимом.

Морковь нарезать кружочками, лук - полукольцами. Переложить овощи в рукав к картофелю.

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Свинину лучше брать с прослойками жира, чтобы блюдо получилось сочным и нежным. Нарезать мясо на порционные куски, выложить в рукав для запекания поверх овощей.

Посолить, поперчить, добавить приправы для мяса, веточку розмарина. Чеснок нарезать пластинами и добавить к остальным ингредиентам. Влить также пару ложек растительного масла.

Завязать рукав для запекания зажимом, выдавив при этом из него воздух. Хорошо перемешать содержимое рукава, встряхивая и переворачивая, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались. Выложить рукав с картошкой и мясом в форму для запекания, и отправить блюдо готовиться в разогретую до 180°С духовку на 60 минут.

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