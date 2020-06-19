Вкусная и ароматная картошка с мясом: как приготовить блюдо в духовке
Сочетание картофеля и мяса, запеченных в духовке, никого не оставит равнодушным!
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Это блюдо очень сытное, вкусное и несложное в приготовлении. Тем более, что запеченный картофель с мясом гораздо полезнее жареного. Мясо можно брать любое: свинину, говядину, индейку, курятину. А, если добавить разнообразные специи, блюдо получается очень пряным, а картошка приобретает красивый золотистый цвет.
Картошка с мясом прекрасно подойдет как для повседневного, так и праздничного стола. Хорошим дополнением к блюду могут быть свежие овощи или салат.
Запеченная свинина с картофелем в сливках
- Свинина (мякоть) - 600 г
- Картофель - 1 кг
- Лук репчатый - 1-2 шт.
- Паприка молотая - 0,5 ч. л.
- Куркума - 0,5 ч. л.
- Перец красный и черный молотый - по 0,5 ч. л.
- Масло подсолнечное - для жарки
- Мука пшеничная - для панировки
- Сливки (10-15%) - 200 мл
- Соль - по вкусу
Свинину нарезать не мелкими кусками, посолить и поперчить. Обвалять мясо в муке и обжарить на масле до румяной корочки.
Картофель почистить и нарезать крупными кусками. Посыпать паприкой и куркумой, перемешать. Слегка обжарить ее в разогретом масле.
В форму для запекания выложить мясо, сверху выложить картофель и посолить. Нарезать крупными кусками лук и произвольно разложить ее между картофелем.
Залить картофель с мясом сливками. Запекать в духовке при 180°С около 35-40 минут. Готовую румяную картошечку с мясом можно подавать сразу.
Запеканка из картофеля и куриной грудки
- Куриная грудинка - 700 г
- Картофель - 700 г
- Лук - 100 г
- Сыр - 70 г
- Сметана - 2 ст.л.
- Вода - 2 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Перец острый молотый - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Итальянские травы - по вкусу
Картофель почистить и нашинковать тонкими кольцами высотой в полсантиметра. Выложить половину ломтиков картофеля первым слоем в предварительно смазанную маслом форму и посолить по вкусу.
Луковицу нашинковать тонкими кольцами или полукольцами. Половину лука выложить в форму сверху на картофель.
Куриную грудку вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Нарезать ее на небольшие кусочки, посолить и поперчить.
В отдельной миске смешать сметану, воду и прованские травы. На курицу сверху выложить вторую часть нарезанного лука и залить сметанным соусом.
Последним слоем выложить оставшийся картофель. Посыпать запеканку сыром, натертым на мелкой терке. Запекать курицу с картофелем в течение 40 минут при температуре 180°С. На поверхности должна образоваться румяная сырная корочка.
Картошка с мясом в рукаве
- Свинина - 500 г
- Картофель - 350 г
- Растительное масло - 1-2 ст. л.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Специи - по вкусу
- Чеснок - 3 зубка
- Розмарин - 1 веточка
Картофель очистить от кожуры и нарезать крупными кружочками. Выложить картофель в рукав для запекания, предварительно зафиксировав конец рукава зажимом.
Морковь нарезать кружочками, лук - полукольцами. Переложить овощи в рукав к картофелю.
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Свинину лучше брать с прослойками жира, чтобы блюдо получилось сочным и нежным. Нарезать мясо на порционные куски, выложить в рукав для запекания поверх овощей.
Посолить, поперчить, добавить приправы для мяса, веточку розмарина. Чеснок нарезать пластинами и добавить к остальным ингредиентам. Влить также пару ложек растительного масла.
Завязать рукав для запекания зажимом, выдавив при этом из него воздух. Хорошо перемешать содержимое рукава, встряхивая и переворачивая, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались. Выложить рукав с картошкой и мясом в форму для запекания, и отправить блюдо готовиться в разогретую до 180°С духовку на 60 минут.
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