Несмотря на решение президента США Дональда Трампа вывести персонал с Ближнего Востока, некоторые участники рынка надеются на снижение напряженности между США и Ираном.

Цены на нефть снизились в четверг, после роста в течение торговой сессии среды, поскольку участники рынка оценивали решение США вывести персонал с Ближнего Востока из-за роста напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 49 центов, до 69,28 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки WTI подешевела на 41 цент, до 67,74 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США перемещают персонал, поскольку Ближний Восток "может быть опасным местом". Он также заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США будут бомбить Иран, если две страны не смогут достичь соглашения по ядерной деятельности Ирана, включая обогащение урана. Иран убеждает, что его ядерная деятельность является мирной.

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Рост напряженности в отношениях между Ираном и США повысил вероятность перебоев в поставках нефти и, соответственно, рост цен на нее.

"Некоторый всплеск цен на нефть, который поднял Brent выше 70 долларов за баррель, был чрезмерным. Не было никакой конкретной угрозы атаки Ирана со стороны США. Геополитическая премия, которая удерживает Brent выше 65 долларов за баррель, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не появится дальнейшая ясность в отношении американо-иранских ядерных переговоров", - сказал Вивек Дхар, директор по исследованиям горно-металлургических и энергетических товаров в Австралийском банке Содружества.

Некоторые участники рынка надеются, что встреча представителей США и Ирана, запланированная на 15 июня, приведет к снижению напряженности, сказал старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг. Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Омане в воскресенье, чтобы обсудить ответ Ирана на предложение США по сделке.

В то же время, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в среду заявил, что Иран нанесет удар по американским базам в регионе, если переговоры провалятся и если США инициируют конфликт.

Цены на нефть

Как сообщал УНИАН, цены на нефть снизились на утренней торговой сессии 11 июня, на фоне слабого спроса на "черное золото" со стороны Китая, увеличение добычи странами ОПЕК+ и "переваривания" рынком результатов американо-китайских торговых переговоров.

В то же время, в течение дня, стоимость "черного золота" подскочила до двухмесячного максимума из-за беспокойства относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, ОПЕК + добавит баррелей на рынок. В июле, согласно решению картеля, добыча вырастет на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в августе ОПЕК+ увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки, что будет давить на рынок и может привести к удешевлению нефти.

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