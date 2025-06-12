Стало известно, сколько раз искали песню "Смарагдове небо" в приложении.

Украинский певец и участник Нацотбора на "Евровидение-2024" Максим Деревянчук, который выступает под сценическим именем DREVO, смог покорить сердца слушателей по всему миру.

Не секрет, что его песня "Смарагдове небо" не только долгое время держится в лидерах топ-5 на стриминговом сервисе для прослушивания музыки на Apple Music, но и оказалась на десятом месте в чарте рок-песен мира в приложении для распознавания музыки Shazam.

Стало известно, что хит молодого украинского исполнителя, который сочетает в себе электронику и этнические мотивы, искали более 113 тысяч раз.

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"Мировой рейтинг. Жанр: рок", - поделился успехами на своей странице в Instagram сам певец.

К слову, песня "Смарагдове небо" также стала первой в топчарте украинского YouTube в разделе "Популярное".

Напомним, ранее стало известно, какие музыкальные предпочтения украинцев в 2025 году. К сожалению, в Украине, даже несмотря на полномасштабную войну, некоторые люди продолжают слушать композиции российских артистов.

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